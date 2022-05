Martine (50): ’Sinds de overgang voel ik me net een puber’

Voel jij je zo jong/oud als dat je bent?

„Een stuk jonger. Sinds de overgang voel ik me net een puber. Mijn emoties gaan alle kanten op en ik geniet weer enorm van het nachtleven. Natuurlijk heb ik ook last van opvliegers, maar verder ervaar ik de overgang juist als iets positiefs. Sindsdien weet ik mezelf steeds beter centraal te zetten. In mijn twintiger jaren was ik vooral bezig met school en werk, daarna kwamen de kinderen. Nu is het eindelijk tijd voor mezelf.”

„Drie jaar geleden ben ik daarom met mijn man naar Zweden geëmigreerd. Mijn kinderen zijn inmiddels volwassen, dus zij trekken hun eigen plan. Alleen onze zoon (25) is met ons meeverhuisd. In Nederland had ik een leuke baan, maar tegelijkertijd had ik toch het gevoel dat er iets miste. Mijn man had altijd al de droom om naar Zweden te verhuizen en ik ben hem achternagegaan. Sinds wij hier wonen merk ik dat ik helemaal opbloei. De natuur doet mij ontzettend goed.”

Heb je een beautygeheim?

„Een beautygeheim heb ik niet echt. Ik let wel erg op mijn voeding. Ik eet voornamelijk natuurlijke producten en geen snoep of andere ongezonde dingen. Ook dagcrème of andere verzorgingsproducten gebruik ik eigenlijk nooit. Ik heb nog een klein doosje met oogschaduw, maar ik geloof dat ik dat het laatst heb gebruikt tijdens mijn trouwdag. Ik houd niet van te veel poespas. Ik ben puur natuur.”

Schatten mensen jou op de juiste leeftijd?

„Nee, vroeger was dat een pijnlijk probleem. Op mijn achttiende werd ik nog steeds dertien jaar geschat. Inmiddels pakt het gelukkig voordelig uit. Mensen schatten mij nu vaak rond de veertig jaar. Ik ben spontaan en nog best speels voor mijn leeftijd. Ik denk dat ik het dus grotendeels daaraan te danken heb.”

Wat vind je het mooiste aan jezelf?

„Mijn figuur. Ik ben vroeger wat dikker geweest, maar sinds ik in Zweden woon ben ik enorm afgevallen. Ik ben hier constant in beweging, waardoor de kilo’s er makkelijk afvliegen. Ook train ik twee keer per week met een van mijn collega’s uit het hotel. Verder ben ik tevreden met mijn uitstraling. Ik oog energiek en sta nog volop in het leven.”

„De natuur doet mij ontzettend goed.” Ⓒ Eigen beeld

Waarmee ben je minder blij?

„Over het algemeen ben ik heel tevreden met mijn uiterlijk. Ik merk wel dat ik last heb van de kerstkilo’s als ik voor de feestdagen weer in Nederland ben geweest. Dan moet ik weer een aantal weken goed op de lijn letten. Gelukkig heb ik die extra vetjes er binnen een maand meestal weer afgetraind.”

Ben je waar je had willen zijn?

„Nog niet helemaal. Mijn man en ik zijn naar Zweden geëmigreerd om onze eigen Bed & Breakfast te beginnen, maar door alle bouwvergunningen loopt het nu nog wat stroef. Het zou fantastisch zijn als wij volgende zomer onze eerste gasten kunnen ontvangen. Ik houd ook enorm van reizen, dus ik hoop dat ik dat hierna weer meer kan oppakken. Ik zou het bijvoorbeeld geweldig vinden om nog een heel grote wereldreis te maken. Ook is het altijd een droom van mij geweest om een boek te schrijven. Wellicht zou ik iets kunnen schrijven over het leven hier in Zweden? Een concreet idee heb ik niet, maar schrijven is altijd een passie van mij gebleven.”

Wat houdt je jong?

„Je constant blijven verdiepen in anderen. Het is belangrijk dat je niet te veel in je eigen bubbel gaat leven. Je moet open blijven staan voor andere meningen en ideeën. Wij wonen nu best ver in de bossen en zijn veel op elkaar aangewezen. Iedereen om ons heen heeft zijn eigen gezinnetje, maar onze kinderen zitten bijna allemaal in Nederland. Daarom blijven wij regelmatig de stamkroeg bezoeken en ondernemen we genoeg andere activiteiten.”

„In het begin heb ik het er heel moeilijk mee gehad dat ik mijn kinderen in Nederland moest achterlaten. Ik voelde me een slechte moeder. Tijdens hun verjaardagen komen zulk soort gedachtes nog steeds weleens bovendrijven, maar ook zij moeten hun eigen leven opbouwen. Ze zijn tenslotte allemaal volwassen. Toch blijft het lastig. Al helemaal als je 1500 kilometer van ze verwijderd bent.”

Heb je een levensles?

„Cijfer jezelf niet weg. Jarenlang ben ik mezelf een beetje uit het oog verloren. Eerst focuste ik mij vooral op mijn werk en school, daarna kwamen de kinderen. Nu zet ik mezelf centraal. Probeer te ontdekken wat jij belangrijk vindt in het leven. Dat is overigens een tip voor alle vrouwen. Wij zijn toch snel geneigd om onszelf weg te cijferen en dat is zonde.”

