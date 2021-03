’Bij een parenclub denken mensen aan een grote orgie’

„Bij een parenclub denken veel mensen aan de wildste dingen. Ze hebben het idee dat het één grote orgie is, dat alles om seks draait en alleen voor een bepaald type mens is. Onzin!

Uitgaan

Door corona zijn we al heel lang dicht, maar normaal komen hier allerlei soorten mensen uit alle hoeken van het land. Vaak voor de gezelligheid. Ze kunnen hier een hapje eten, iets drinken, naar de sauna of gezellig kletsen met elkaar.

Ik zie het als uitgaan+, en die plus vul je in zoals je zelf wil. Je kunt plezier maken met een of meerdere personen in een van de ruimtes, maar ook aangekleed aan de bar blijven zitten.

Het is een veilige omgeving; ‘nee’ is hier ‘nee’. Daar letten we heel strikt op. Daarom komen veel vrouwen hier op hun eerste date. Niet omdat dat kinky zou zijn, maar omdat het veiliger is dan een onbekende thuis uitnodigen.

Werk en privé

Sommige mensen denken dat mijn man en ik ook swingen of zelfs meedoen. Maar je moet werk en privé gescheiden houden. Voor ons is de club gewoon een onderneming en leuke uitdaging. Daar was ik na 25 jaar in de thuiszorg wel aan toe. Heel iets anders, ja, maar daarom juist zo leuk.

Helaas zit swingen nog altijd in de taboesfeer. Onze bezoekers praten er niet over omdat ze bang zijn voor wat hun vrienden, familie of collega’s ervan vinden. Die geheimzinnigheid houdt het misschien wel spannend, maar het is jammer dat vooroordelen zo in stand blijven.

En ja, van de lockdown willen we ook graag af. We hebben een lange adem, blijven positief en zijn ondertussen druk bezig met verbouwen, maar hopelijk komt er snel groen licht voor ons.”

Deze tekst staat in het nieuwe VROUW Magazine (iedere zaterdag bij De Telegraaf).