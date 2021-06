Tineke’s parenclub is weer open: ’De blijheid is van de gezichten te lezen’

Dit artikel is eerder gepubliceerd, maar omdat de parenclub van Tineke was gesloten vanwege de coronamaatregelen, belden we haar om te vragen hoe de ’opening’ is verlopen. De update staat onderaan dit artikel.

„Bij een parenclub denken veel mensen aan de wildste dingen. Ze hebben het idee dat het één grote orgie is, dat alles om seks draait en alleen voor een bepaald type mens is. Onzin!

Uitgaan

Door corona zijn we al heel lang dicht, maar normaal komen hier allerlei soorten mensen uit alle hoeken van het land. Vaak voor de gezelligheid. Ze kunnen hier een hapje eten, iets drinken, naar de sauna of gezellig kletsen met elkaar.

Ik zie het als uitgaan+, en die plus vul je in zoals je zelf wil. Je kunt plezier maken met een of meerdere personen in een van de ruimtes, maar ook aangekleed aan de bar blijven zitten.

Het is een veilige omgeving; ’nee’ is hier ’nee’. Daar letten we heel strikt op. Daarom komen veel vrouwen hier op hun eerste date. Niet omdat dat kinky zou zijn, maar omdat het veiliger is dan een onbekende thuis uitnodigen.

Werk en privé

Sommige mensen denken dat mijn man en ik ook swingen of zelfs meedoen. Maar je moet werk en privé gescheiden houden. Voor ons is de club gewoon een onderneming en leuke uitdaging. Daar was ik na 25 jaar in de thuiszorg wel aan toe. Heel iets anders, ja, maar daarom juist zo leuk.

Helaas zit swingen nog altijd in de taboesfeer. Onze bezoekers praten er niet over omdat ze bang zijn voor wat hun vrienden, familie of collega’s ervan vinden. Die geheimzinnigheid houdt het misschien wel spannend, maar het is jammer dat vooroordelen zo in stand blijven.

En ja, van de lockdown willen we ook graag af. We hebben een lange adem, blijven positief en zijn ondertussen druk bezig met verbouwen, maar hopelijk komt er snel groen licht voor ons.”

Update juni 2021

De parenclub van Tineke is inmiddels weer open en daar is ze ontzettend blij mee. „De klanten vonden het super dat we weer open konden. Ons gastenboek staat vol met positieve berichten zoals ’Fijn dat jullie weer open zijn’ en ’Ik ben zo blij om hier weer te zijn’. Het leukste vind ik dat die blijheid ook echt van de gezichten van de klanten af te lezen is. We mogen nu alleen nog maar water schenken, omdat kroegen natuurlijk ook nog gewoon dicht zijn. Maar aanstaande zaterdag kunnen we gelukkig iets meer versoepelen en mogen we ook drankjes schenken tot 22.00 uur. Het opknappen van de club is in de lockdown goed gelukt! We hebben de tuin aangepakt en meerdere BDSM-speeltoestellen neergezet. Dat zijn toestellen die je kunt gebruiken als je een seksuele voorkeur hebt voor opgelegde fysieke beperkingen, intense zenuwprikkels of het spelen van een machtsspel. Daarnaast hebben we de kamers boven opgeknapt en hebben we beneden de boel een beetje gepimpt.

Dat de club dicht moest was natuurlijk niet leuk, maar Tineke is altijd positief gebleven. „Voor mij gaf het enigszins troost dat wij niet de enigen waren in deze situatie. Zoveel mensen hebben – voornamelijk financiële – klappen gehad door deze crisis en ja dat is ontzettend balen. Ik ben van nature heel positief ingesteld en zie mijn gezin en de gezondheid van mij en mijn gezin als pure rijkdom. Geld is niet het belangrijkste voor mij.”

„Ik hoop dat we nu gewoon open kunnen blijven en dat we terugkeren naar normaal. En in de toekomst zou ik graag de club nog eens écht goed onder handen willen nemen en verbouwen. Ik heb er weer zin in!”

