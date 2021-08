Trouwambtenaar Bianca: ’Stellen belden me huilend op om af te zeggen’

Waarom besloot jij trouwambtenaar te worden?

„Vijf jaar geleden trouwde een collega van het waterleidingbedrijf waar ik werk. ’Het lijkt me zo leuk om mensen te trouwen,’ had ik gezegd. Hij riep: ’Nou, kom maar op!’ O jee, dacht ik toen. Maar het was zó leuk dat ik me liet beëdigen.”

Wat is er zo speciaal aan dit werk?

„Ik ben altijd met de liefde bezig. Inmiddels heb ik zo’n 150 huwelijken mogen sluiten en ik vind het nog steeds een eer. Al ’mijn’ stellen zijn nog samen, er zijn zelfs al mooie kindjes uit voortgekomen.”

Willen we anno 2021 nog wel eeuwig trouw beloven? Dat bespreken vier jonge Telegraafjournalisten in de podcast Generatie T.:

Welk koppel is je bijgebleven?

„Saskia en Mariëlle. De laatste kende ik nog van school en toen ze belde, stond ik te juichen. Zij zijn zó leuk samen; ze leven het leven in hoofdletters, zeg ik altijd. Het was magisch: ze trouwden in het Teylers Museum in Haarlem, waar ze aankwamen in een kleine Canta met rode hartjes erop.”

Hoe was jouw werk in coronatijd?

„Vorig jaar waren er stellen die me huilend opbelden om af te zeggen. Heel triest, maar de bruiloften die mondjesmaat doorgingen in een kleinere, intieme setting waren ook prachtig!”

Dit stuk staat in het nieuwe VROUW Magazine (iedere zaterdag bij De Telegraaf).

Kent u een bijzonder adresje? Tip ons! Stuur een omschrijving, foto en contact-gegevens naar redactie@vrouw.nl o.v.v. ’Kom bij mij’.