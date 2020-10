De feestdagen... Hoe pak jij die dit jaar aan?

Vaak begint de voorpret van de feestelijke decembermaand al ergens halverwege november. Sinterklaas komt in het land, afspraken voor het kerstdiner worden gemaakt en er wordt gespeurd naar de hipste kerstboom. Al zal dit jaar er vanwege corona sowieso anders uitzien.

Uit een enquête van RTL Nieuws blijkt dat maar liefst 29% door corona tegen de feestdagen opziet. Mensen vinden de feestdagen een belangrijke periode, maar overzien niet hoe ze die dit jaar moeten aanpakken. Wel of niet met mensen die niet tot je huishouden/’bubbel’ behoren? Of een alternatieve viering, zoals een borrel via Skype/Zoom/Teams? Nog maar weinig mensen hebben concrete plannen.

Winkels

En hoe doen we dat met cadeautjes inkopen? Hoe gaan de winkels om met de naderende drukte? Webwinkels rekenen op een ’dubbele piek’ tijdens de kerstdagen met extra veel bestellingen. Sinds corona zijn al meer mensen dan normaal hun aankopen online aan het doen, en dat aantal zal vermoedelijk nog wel even toenemen.

Praat mee

Durf jij plannen te maken voor de komende feestdagen? Wacht jij met iets regelen tot het laatste moment, of weet jij al precies wie - bijvoorbeeld - de kalkoen gaat klaarmaken? Heb jij een plan B? Of skip jij dit jaar gewoon de feestdagen? Praat mee op onze Facebook-pagina!