Ik sta deze week in VROUW omdat…

„Ik wil laten zien dat je als vrouw meer bent dan je borsten en dat je ook met een uitwendige prothese mooie lingerie kan dragen. In 2019 kwam ik er dankzij een bezoekje aan de borstenbus achter dat ik borstkanker had. We waren er vroeg bij en na bestralingen en een borstsparende operatie leek ik schoon te zijn. Twee jaar later kwam de kanker terug, in dezelfde borst. Dit keer kon die niet worden ’gered’. Hoewel het nieuws zelf even schrikken was, had ik met de amputatie direct vrede. Twee borsten hebben is leuk, maar gezond zijn is nog veel leuker. Sindsdien heb ik een op maat gemaakte uitwendige borstprothese.”

Zichtbaar ouder worden…

„Vind ik prima. Het gaat mij er vooral om dat ik er verzorgd uitzie. Eens in de zoveel tijd ga ik naar de schoonheidsspecialist en mijn haar laat ik altijd verven, dus ik zou niet weten of ik grijs ben. Als dat wel zo is, vind ik het niet zo’n probleem. Net als rimpels. Die krijgen we allemaal. Eens in de zoveel tijd laat ik wel iets aan mijn fronsrimpel doen. Anders krijg ik zo’n boze blik. Maar verder niets, hoor. Dat vind ik niet nodig.”

Sporten doe ik…

„Niet zo graag. Wandelen en fietsen vind ik best leuk. Maar echt sporten? Nee, bedankt. Ik vind het vreselijk. Dat is trouwens nog licht uitgedrukt. Ik háát het. Ik heb het wel geprobeerd, hoor. Ik volgde elke dinsdag een lesje om mijn conditie bij te houden. Op vrijdag zag ik er al tegenop en als de les was afgelopen, dacht ik: mooi, daar ben ik weer een week vanaf. Al dat gezweet en gedoe is niets voor mij. Daarnaast let ik niet echt op wat ik eet en ben ik een snoepkont. Ik denk dat ik geluk heb met mijn genen, want mijn figuur is al jaren hetzelfde.”

Als ik iets zou kunnen veranderen…

„Dan is het niet per se iets lichamelijks. Wat dat betreft vind ik het allemaal wel prima. Ik ben geen fan van de blauwe aderen op mijn benen, maar als dat het ergste is… Wel zou ik me graag wat minder gehaast willen voelen. Ik heb dat vaak, ook op momenten dat het helemaal niet nodig is. Dat naast me neer kunnen leggen, zou een hoop stress schelen.”

Ik ben er trots op…

„Dat ik drie leuke kinderen heb die allemaal goed terecht zijn gekomen. En dat ik na mijn scheiding weer een eigen leven heb opgebouwd, vind ik knap van mezelf. Een partner heb ik op het moment niet en daten hoeft voor mij ook niet. Als ik iemand tegenkom, is dat leuk. Zo niet, ook prima. Ik kan heel goed alleen zijn en hoef niet zo nodig de hort op. Mij maak je veel blijer met lekker rommelen in huis en ’s avonds een goed boek of leuke film.”

