’Wie denkt dat Amalia zomaar iets aantrekt, heeft het helemaal mis’

Afgelopen week werden we volop op outfits van Amalia en Máxima getrakteerd, waarbij het duidelijk was dat Amalia aan het einde van de week steeds losser werd in haar gedrag en de looks daarin mee gingen. Een terugblik op de eerste helft van de vuurdoop van prinses Amalia tijdens de Caribbean tour op de Antillen.

Schildpadtas

Op Curaçao gooide Amalia hoge ogen met het uitzetten van een schildpad in de zee waarbij ze spontaan door de knieën ging en haar blauw/witte jurk van Zara nat liet worden. Het leek haar niet veel te deren, net als het feit dat haar badslippers een maatje te klein waren; ze deed ze immers toch uit op het strand!

En wat een heerlijk stylingmoment met een knipoog was dat, toen ze net voordat ze aan de schildpad redding begon een rieten tasje in schildpasmodel droeg van de Spaanse kledingketen Mango.

Stijlvolle hoed

Een ander opvallend moment was het feit dat ze voor de allereerste keer werd gesignaleerd met een hoed op. Geen tuttig exemplaar gelukkig, maar een lichte, beige strohoed met zwarte band. Die vooral ook bescherming moest bieden tegen de brandende zon, maar die zij ook nog eens heel stijlvol droeg en goed was afgestemd op haar riante raffia-tas. Met het haar in een losse ‘inside-out’ vlecht oogde het geheel heel vlot.

Hippe sneakers

Terugkijkend op de eerste week van Amalia op de Antillen is één ding duidelijk geworden: wie denkt dat zij zomaar iets aantrekt, heeft het helemaal mis. Amalia heeft wel degelijk nagedacht over haar keuzes en weet steeds beter waar ze zich goed in voelt, en waarin iets minder gemakkelijk.

De broeken werden heel casual te lang gedragen en de witte broek leek favoriet met daaronder hippe Veja-sneakers. Maar het lijkt er toch op dat ze vooral fan is van jurken, vandaar dat ze ook haar favoriete laagjesjurk van het Nederlandse label LaDress had meegenomen, die we haar al eerder zagen dragen.

Recycling

Ook heeft Amalia bewezen dat ze oog heeft voor detail. Haar tassen zijn zorgvuldig uitgezocht, de brillen zijn stijlvol en niet schreeuwerig met grote logo’s, er is variatie in het kapsel, de make-up is perfect en de nagels zijn mooi gelakt (teennagels zelfs in duo-look met haar moeder).

Variatie in prijs is er ook genoeg qua kleding, want Amalia draagt duurdere labels als Isabel Marant, LaDress en Jacquemus, maar ook Mango en Zara. Hetzelfde geldt voor haar accessoires.

En net als haar moeder voert ze het ’recycling concept’ door, waar de familie patent op lijkt te hebben: de regel lijkt immers bij de Oranjes te zijn dat je nooit een kledingstuk of accessoire slechts eenmalig draagt.

Kaftan

Mocht ze op de eerste dagen nog zo nu en dan wat onzichtbaar willen lijken, dat is nu definitief voorbij. De toon is namelijk tijdens het afsluitende Tumbafestival van vrijdagavond gezet. Met een zwierige, zeegroene kaftan van het hippe Belgische label Essentiel Antwerp zorgde Amalia voor een schot in de moderoos!

Deze was heel prinseswaardig en dit is echt de perfecte keus voor een zwoele avond op een eiland, waarbij de wind met de zwierige kaftan speelt. Tel daarbij op de zwarte glitterclutch (geleend van Máxima) en de zwarte sandalen en het plaatje is compleet. Amalia heeft die avond duidelijk haar moeder voorbijgestreefd, die in een gestreepte bruin/zalmroze japon van Natan minder op de voorgrond stond.

Goed op dreef

Een en ander is ook niet onopgemerkt gebleven door de buitenlandse pers die dit weekend volop over haar berichten, van Duitsland tot Spanje aan toe en zelfs het Engelse Tatler magazine besteedde er aandacht aan.

Dat zal de komende week dus extra druk opleveren bij de kroonprinses om te blijven scoren op modegebied. Ga er ook maar aanstaan: shinen naast je moeder die koningin Máxima heet en een doorgewinterde staat van dienst heeft als het gaat om styling en het juiste voorkomen. Maar nu de prinses zo goed op dreef is, verheugen we ons alvast op de tweede helft.

