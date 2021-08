Daghoroscoop 6 augustus - Laat je fantasie de vrije loop, Leeuw!

VANDAAG JARIG

Je hebt in de loop der jaren geleerd hoe je moet omgaan met sociale of romantische onzekerheden en daar ben je blij om. Je houdt van experimenteren in je leven en bent er niet te beroerd voor om drama’s te ensceneren om het interessant te houden. Dat kan ook teleurstellend uitpakken.

RAM

Je kunt geconfronteerd worden met een kwestie uit je kindertijd of recenter verleden. Kom liever meteen in actie dan erover te piekeren. Breng een gevoelig onderwerp in de openbaarheid zodat je er doeltreffend mee kunt afrekenen.

STIER

Houd je impulsiviteit een beetje in toom. Ook als dat tot innerlijke stress leidt is dat te verkiezen boven het alternatief. Je kunt wonderen verrichten als je geconcentreerd blijft en aldus een flinke stap vooruit maken naar de top.

TWEELINGEN

Houd je aandacht bij je werk en laat je niet verleiden tot dagdromen. Kleed je tot in de puntjes teneinde indruk te maken op je werkgever of cliënten. Stijl is belangrijk, dus houd de laatste trends in de gaten, ongeacht jouw smaak.

KREEFT

Let op je budget als je plannen maakt voor het weekend. Misschien moeten activiteiten worden ingekort of afgezegd vanwege de kosten. Ouders moeten zich niet onder druk laten zetten om aan overdreven wensen tegemoet te komen.

LEEUW

Las een pauze in als je je uitgeput voelt. De wereld zal er nog steeds hetzelfde uitzien als je weer op adem bent gekomen. Zoek een rustig plekje en laat je fantasie de vrije loop. Noteer bruikbare ideeën en gedachten.

MAAGD

Bestudeer je rekeningen van de laatste tijd eens grondig. Je kunt tot de conclusie komen dat je ofwel moet bezuinigen ofwel meer moet zien te verdienen. Door na te denken kunnen er ideeën ontstaan om je inkomen op te schroeven.

WEEGSCHAAL

De keus tussen een hoger salaris of interessanter werk kan jou op een lastig kruispunt plaatsen. Sentimentele of persoonlijke redenen moeten niet de doorslag geven. Probeer objectief te blijven en weloverwogen een besluit te nemen.

SCHORPIOEN

Jouw populariteit stijgt. Het zal moeite kosten een keuze te maken uit de talloze uitnodigingen die in jouw bus vallen. Ook kan je een bijzondere baan worden aangeboden. Verzamel al je zelfvertrouwen en solliciteer.

BOOGSCHUTTER

Let op de manier waarop je iets zegt. Gevoelige lieden kunnen jouw woorden verkeerd uitleggen of zich eraan ergeren. Communiceer positief en beperk je tot hoofdzaken. Een foute grap kan een vervelend staartje krijgen.

STEENBOK

De ochtend belooft goede vooruitzichten, maar naarmate de dag vordert nemen negatieve trends toe. Blijf vanavond liefst thuis, tenzij je een sociale bijeenkomst moet bijwonen waar je niet gemist kan worden.

WATERMAN

Jouw verlangen naar nieuwe ervaringen en een bredere horizon neemt toe. Bezoek een reisbureau of zoek op internet als je nog vakantie te goed hebt. Zoek een opwindende bestemming uit, die aan al jouw verwachtingen kan voldoen.

VISSEN

Als ouder kun je aan het eind van je Latijn zijn met eigenwijze kinderen in huis. Plan een minivakantie of weekendtrip; pak als de werkdag voorbij is de auto en begeef je naar het platteland of de zee voor 3 dagen ontspanning.

Als eerste een seintje als er een nieuwe daghoroscoop online staat? Meld je dan aan voor onze exclusieve WhatsApp-dienst:

Zet het nummer 06-13651435 in je contacten.

Stuur de tekst ’daghoroscoop aan’ via WhatsApp naar bovenstaand nummer.

NB: je ontvangt geen bevestiging van je aanmelding.

Vanaf nu word je als eerste op de hoogte gesteld van de publicatie van een nieuwe daghoroscoop. Snel en gemakkelijk via WhatsApp!

Afmelden? App ’daghoroscoop uit’ naar hetzelfde nummer. Meer weten over deze WhatsApp-dienst? Klik hier!