De Vechtscheiding deel 51: Sara duwt Storm en Lente opzij en komt op me afgelopen

Anouk en Bas lijken het helemaal voor elkaar te hebben: ze hebben een goedlopende zaak, een mooi huis en een leuke tweeling (15). Ze vormen het ’perfecte’ plaatje, totdat Anouk en Bas plotseling lijnrecht tegenover elkaar komen te staan. Ze delen wekelijks hun verhaal, vanuit beide kanten bekeken. Deze week: Anouk.

„Nee hoor lieverd. Wij redden het hier wel.” Lente lacht me stralend toe en danst dan weer de keuken uit. Ik steek een geurkaars aan en kijk genietend om me heen. Het feest komt goed op gang. Storm drukt armpje met Sem onder luide aanmoediging van hun vrienden. Lente geeft instructies aan haar vriendinnen die voor deejay spelen. Hun oom is in een verhit gesprek gewikkeld met onze buren. Voetbalouders zitten lachend op de bank en kinderen dansen in de voorkamer. Ik mis alleen Bas.

Alleen jij

Zijn moeder komt net binnen. „Wat fijn je te zien.” Ik geef haar een stevige knuffel. „Wat wil je drinken?” vraag ik. Ze bestelt een glas witte wijn. Zonder dat ik iets heb hoeven zeggen schenkt Samuel die voor haar in. „Het oudere zusje van Bas?” vraagt hij. Ze lacht gevleid: „Mieke, dit is Samuel. De vader van Sem. Je weet wel, de vriend van Storm en het vriendje van Lente. Samuel: Mieke is de moeder van Bas.” „Je weet wel, de aanstaande ex-man van Anouk,” vult Mieke aan. Ik lach: „Ja, precies. Ik weet niet waar hij nu uithangt.” „Hij is even met de hond naar buiten. Ik ga mijn kleinkinderen feliciteren.”

„Leuke vrouw,” zegt Samuel als Mieke de kamer inloopt. Ik knik: „Ja, heel lief, belangstellend en warm. Ik heb veel van haar geleerd.” „Meer dan van je eigen moeder?” „Ja, wat betreft mijn gevoelsleven wel.” Ik glimlach er onbeholpen bij. Samuel doet een stap naar voren en strijkt langs mijn wang. Met zijn andere hand geeft hij de keukendeur een zetje zodat het zicht vanuit de kamer op de keuken weg is. „En dat terwijl je zo’n warme vrouw bent,” zegt hij zachtjes. „Ik ben best koud.” „Dat is maar schijn,” hij doet nog een stap dichterbij . O help, wat doet hij nou? Hij heeft heel vaak gelegenheid gehad om me te zoenen. Waarom doet hij het nu uitgerekend in een vol huis, terwijl we elk moment betrapt kunnen worden? Maar het vlees is zwak en ik doe ook een stap vooruit in plaats van achteruit. „In de buurt van sommige mensen ontdooi ik,” fluister ik. „Sommige mensen?” vraagt Samuel terwijl hij zich voorover buigt en een lok uit mijn gezicht haalt. „Maar een paar mensen,” antwoord ik. Hij strijkt langs mijn wang en duwt mijn kin een beetje omhoog: „Een paar?” zijn gezicht is nu heel dichtbij. „Eigenlijk alleen jij.” „Precies,” hij lacht, buigt nog verder voorover en drukt een kus op mijn mond. En net als ik hem wil beantwoorden gaat de bel. Loeihard. Zo hard dat het zelfs de muziek en het geroezemoes overstemt.

Koningin

Het magische moment is voorbij. Balend loop ik naar de gang. Daar staat Storm bevroren te kijken naar Sara die in de deuropening hangt.” Ik kom jullie even een cadeautje brengen,” Lente is ondertussen ook de gang ingelopen. „Wij hebben tegen papa gezegd dat jij niet mocht komen,” zegt ze dapper. „Ja, dat weet ik, Prinses,” antwoordt Sara terwijl ze naar binnen loopt. „Maar daar heb ik niet zoveel mee te maken.” Ze duwt Storm en Lente opzij en komt op me afgelopen, rooddoorlopen ogen en een kegel van hier tot Tokyo. „Dat mocht zeker niet van deze Koningin,” lalt ze verder. „Sara, dit is niet het moment...” begin ik „Ja, ja. Het gaat natuurlijk om de kinderen,” onderbreekt ze me. „Het gaat altijd om die kinderen. Ik baal van die kinderen...” „Je gaat er nu uit voordat er dingen gebeuren waar we spijt van krijgen,” sis ik. Ik open de deur en duw haar naar buiten. Dan bel ik een taxi. Sara sputtert op de stoep nog een tijdje tot de taxi komt.

Beschermend sla ik een arm om de tweeling heen en voer ze weer mee de kamer in. „Zullen we zo de taart aansnijden?” stel ik als troost voor. Lente knikt verheugd. Storm is nog steeds sip. „Taart en jouw muziek?” stel ik hem voor. Lente giechelt. „Twee nummers Storms muziek,”, zegt ze. Nu breekt ook op Storms gezicht een lach door. „Mooi, dan doet Storm de muziek en haalt Lente de taart. Hij staat buiten op de tafel.”

Zoets

„Wie was dat?” Vraagt Samuel. „De vriendin van Bas. De kinderen wilden niet dat ze kwam en blijkbaar was ze het daar niet mee eens.” „Nee, dat was duidelijk. Niet een hele charmante actie van haar,” constateert Samuel. Ik knik. „En ook een rottige timing,” vul ik aan. Samuel glimlacht: „Het vervolg hou je nog te goed,” belooft hij. „Wanneer?” vraag ik gretig. Maar voordat hij kan antwoorden, worden we weer onderbroken. Dit keer door een kreet van Lente. Ik vlieg de tuin in. Aan de tuintafel zit Bas. Hij eet met zijn handen van de mooie taart „Bas!” hij kijkt me lodderig aan: „Ik had zin in iets zoets…”