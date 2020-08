Wil je begrijpen wat ik bedoel? Breng het gesprek dan eens op vaccineren tegen corona; wie van het betreffende gezelschap van plan is zich tegen die tijd te laten inenten. Dat wordt geheid interessant. Want zit je het ene moment nog gezellig te borrelen, het andere moment blijken alle tafelpartners er een andere mening op na te houden en gaat het er heftig aan toe. Dat overkwam mij tenminste. Sterker nog, ik bleek er zelfs anders over te denken dan mijn vriend. Ik zag hem denken toen ik mijn - misschien toch wat ietwat ongenuanceerde - mening eruit floepte: ’Zal ik nog even mijn biertje opdrinken of meteen mijn koffers pakken?’.

Bekijk ook: Braziliaanse deelstaat gaat Russisch vaccin produceren

DES

Het betreft nou eenmaal complexe materie. Kijk, dat iedereen die corona krijgt er een medicijn tegen wil, snapt iedereen. Maar testen - niet testen levert al discussie op en - straks - vaccineren helemáál. Want ja, vaccineren tegen mazelen, rode hond etc. doen ’we’ al decennia. Maar wie zegt dat deze kersverse vaccinatie geen gevolgen heeft? Wie herinnert zich niet het hormoon DES? Het middel was bedoeld om miskramen te voorkomen, maar had dat effect helemaal niet. Sterker nog: zelfs de kleinzonen van de betreffende vrouwen kunnen nu nóg de nadelige gevolgen ervan ondervinden.*

Zelf was ik zwanger in 2009 tijdens een andere pandemie: die van de Mexicaanse griep. Ik had mij kunnen laten vaccineren omdat ik vanwege mijn zwangerschap tot een risicogroep behoorde, maar ik heb dat toen niet gedaan: ik vreesde een kind met drie armen. Inderdaad, typisch een opmerking van iemand die nul verstand heeft van vaccineren. Binnen afzienbare tijd zal een soortgelijke discussie opnieuw oplaaien: laat jij je vaccineren tegen corona om op die manier die zo gewilde groepsimmuniteit te behalen, of denk je: ’Ja daag, laat anderen lekker proefkonijn zijn!’.

Praat mee

Dus... laat jij je straks vaccineren tegen corona? Of vind je testen, testen, testen voldoende? Heb jij er eigenlijk überhaupt al over nagedacht? Praat mee op onze Facebook-pagina!

*Bron: descentrum.nl.