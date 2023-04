Premium Het beste van De Telegraaf

Tussen de lakens Gaia heeft seks met haar ex: ’Dat lichamelijke verlangen blijft’

’Op seksgebied zijn we een match made in heaven. Als stel zijn we een ramp.’ Ⓒ Getty Images

In de rubriek ’Tussen de lakens’ vertellen vrouwen over hun seksleven. Dit verhaal komt van Gaia (32). Het is al twee jaar uit tussen haar en Scott (35), maar eens in de zoveel tijd duiken ze toch nog met elkaar de koffer in, ondanks dat ze allebei een nieuwe relatie hebben. ’Als stel waren we rampzalig, als bedpartners perfect.’