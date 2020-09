Daghoroscoop 9 september

VANDAAG JARIG

Het wordt een behoudend jaar voor een nuchter mens als u en vrij gerieflijk bovendien. U bent en blijft gezond en gevrijwaard van ongemakken. Dat klinkt saai, maar zo zult u het niet ervaren. Wel kunnen vriendschappen worden beproefd, maar geen nood, de goede blijven in stand.

RAM

De kosmos focust vandaag op prestaties, erkenning en promotie. Een onverwachte beloning is een mogelijkheid. Probeer u een nieuwe vaardigheid eigen te maken waardoor u deskundiger wordt. Een klein offer bezorgt u een voorsprong.

STIER

Een prima dag om een speech of voordracht te houden; u bent in vorm en door de positieve reacties van uw publiek wordt het een aangename en verhelderende ervaring. Tevens een geschikte dag voor werk dat inspiratie vereist.

TWEELINGEN

Het is van belang om open te staan voor de mening en de steun van mensen die het goed met u menen. Wees u ervan bewust dat mensen die de macht hebben vaak dubbele agenda’s hanteren. Voorkom dat u wordt misbruikt.

KREEFT

Niet het goede moment om angstgevoelens of een geheim met iemand te delen. Zelfs uw hart luchten in de privésfeer is geen goed idee. Houd gedachten voor uzelf, dat voorkomt emotionele chantage op een later moment.

LEEUW

De kans bestaat dat u met iemand gaat samenwerken die uw hoofd op hol brengt en door het plezier van samenzijn zal de dag voorbij vliegen. Studenten zullen er stevig aan moeten trekken als zij binnenkort examen moeten doen.

MAAGD

Een geschikt moment om ermee te beginnen als u overweegt in onroerend goed te investeren. U krijgt de kans de lucht te zuiveren met een vriend met wie u onlangs ruzie hebt gehad. Praat openhartig, vergeef en vergeet.

WEEGSCHAAL

Een positie waar u lang op aasde kan binnen bereik komen. Filosoferen met een geïnteresseerde kennis zal bevredigend zijn en kan u van veel zorgen bevrijden. Een korte trip naar een bijzondere omgeving zal u goed bevallen.

SCHORPIOEN

Uw onderzoekende geest hunkert naar nieuwe kennis. Schrijf u in voor een cursus over een favoriet onderwerp. De kans om met medestudenten te filosoferen over uw onderwerp zal u motiveren om verder te gaan, ook als het moeilijk wordt.

BOOGSCHUTTER

De trend is vandaag gunstig maar dat betekent niet dat elke donkere wolk overdrijft en zich geen nieuwe kan vormen. Probeer alles wat zich voordoet met wat zout te nemen en u neer te leggen bij de ups en downs van het leven.

STEENBOK

Een project dat met uw huis te maken heeft kan goedkoper en eenvoudiger dan u denkt. Hecht niet te veel waarde aan de negatieve verhalen die mensen u vertellen. Stuur uw cv op als u berichten hoort over werken in het buitenland.

WATERMAN

Het lijkt van belang om vandaag rustig aan te doen, zeker als u zich zorgen maakt over uw werk. Ga iets plezierigs doen, al dan niet alleen en reken daarbij op de warme steun van degenen die u het meest na staan.

VISSEN

Een vriendschap kan worden getest als iemand bepaalde grenzen overschrijdt en iets vraagt wat u niet wilt of kunt geven. Gebruik uw sociale circuit om datgene te bereiken wat u wilt; U zult verbaasd zijn hoe ver u kunt komen.