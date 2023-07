De Stiefmoeder: ’Ik laat me door niemand tegenhouden en zéker niet door jou’

Vrijdag

Omdat Rotterdam in Regio Midden valt en Den Bosch in Regio Zuid, hebben ’mijn’ kinderen al vakantie en ben ik deze week vooral bezig geweest met afrondende klusjes. Om vier uur stap ik de auto in en zet ik koers richting Den Bosch. Op de bijrijdersstoel ligt één van de vijf cadeauverpakkingen chocolade die ik de week ervoor als bedankje heb gekregen. Zelf heb ik er ook al eentje op, maar deze is bestemd voor Eline. Hopelijk breekt het het ijs tussen ons en voor mijn figuur is het ook beter zo.

Onderweg bel ik Fay. Ze verslikt zich in haar drankje als ik vertel met wie ik heb afgesproken. Als ze is gestopt met hoesten, zegt ze streng: ’Even voor de duidelijkheid hoor, San. Want ik snap er vrij weinig meer van.’ Ze hoest nog een keer. ’Je gaat pannenkoeken eten met je vriend, zijn twee kinderen én zijn ex die niet alleen een bloedhekel aan jou heeft, maar hem bovendien terug wil?’ Ik hum instemmend. Aan de andere kant van de lijn hoor ik Fay diep zuchten. ’Het zit me niet helemaal lekker. Een paar weken geleden noemde ze je nog een slet en nu wil ze de happy family gaan uithangen. In een pannenkoekenhuis nota bene.’ Fay heeft een punt. Ik heb er ook over nagedacht en het is ook snel. En vreemd. Maar toch wil ik haar het voordeel van de twijfel geven. Als ik met Leroy verder wil, denk ik niet dat er een andere optie is. Nadat ik heb beloofd haar op de terugweg te bellen met een update, hangen we op.

Als ik aankom bij het pannenkoekenhuis, is er nog niemand. Het regent en omdat ik geen zin heb om nat te worden, vraag ik de serveerster vast waar ik plaats mag nemen. Als ik zit, piept mijn telefoon. Het is Leroy. ’Ik sta vast achter een verhuiswagen, ben iets later. X’ Shit. Zit ik hier straks alleen met die gekke ex van ’m! Net als ik wil opstaan om in de auto te gaan wachten, hoor ik de stem van Mila achter me. ’Sanne!’ Ze geeft me een knuffel. Van Jax moet ik het doen met een zachte ’hoi’. Ook prima. Ik draai me om en kijk recht in het gezicht van Eline. Ze ziet er prachtig uit. Waar ik me met een kinderrestaurant in mijn achterhoofd een beetje netjes heb gekleed, is zij all out gegaan. Ze draagt een loeistrakke spijkerbroek en een topje dat zit alsof het speciaal voor haar is gemaakt. Naast deze verschijning voel ik me plots een saaie schooljuf.

Alsof ze het doorheeft, lacht Eline minzaam en steekt ze nonchalant haar hand naar me uit. ’Hoi Sanne. Leuk je te ontmoeten.’ Ik geef haar een stevige hand. ’Ja, leuk. Leroy is iets later, hij stond vast achter een verhuiswagen.’ Weer dat minzame lachje. ’Dat weet ik. Hij heeft me geappt.’ Om de spanning wat weg te nemen, richt ik mijn aandacht op Mila en vraag ik hoe haar laatste schooldag was. Enthousiast vertelt ze over haar juf en het afscheidsfeest dat ze vandaag had. Weer geeft ze me een knuffel. ’Ik wil naast jou zitten.’

Ik kijk tegenover me, waar Eline heeft plaatsgevonden. Haar ogen spuwen vuur. ’Ga maar even spelen tot papa er is, Mila. Kijk, Jax is daar.’ Ze wijst naar de ballenbak waarin Jax zit te spelen. Als Mila buiten gehoorsafstand is, zet ze beide ellebogen op tafel en leunt ze voorover. ’Jij mag denken wat je wil, maar ik weet dat je niet meer bent dan een stom speeltje. Leroy en ik horen bij elkaar. Ons gezin komt weer bij elkaar en ik laat me door niets of niemand tegenhouden. En zéker niet door jou.’ Nog voor ik heb kunnen reageren verandert haar gezichtsuitdrukking en leunt ze ontspannen naar achteren. Breed glimlachend steekt ze haar hand omhoog. ’Hier zitten we mop!’

