Daghoroscoop 25 mei - Sterrenbeeld Stier: Wees tolerant!

VANDAAG JARIG

Jouw gezondheid moet redelijk zijn dit jaar, afgezien van een waarschuwing zoals stress, veroorzaakt door werkomstandigheden waardoor jouw normale energieniveau daalt. Dat is niet echt ernstig maar een signaal dat de batterijen moeten worden opgeladen. Letten op symptomen wijst je de weg.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD RAM

Wees bereid jouw plannen te wijzigen als een vriend(in) een beroep op jou doet. Een haastig besluit kan datgene waarvoor jij je hebt ingezet in gevaar brengen. Controleer jouw auto en bandenspanning als je binnenkort op reis gaat.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD STIER

Houd de concurrentie in de gaten en denk rustig na over jouw volgende zet. Een aankondiging kan speciaal voor jou goed nieuws bevatten. Wees tolerant jegens mensen die moeite hebben zich aan te passen. Uit liever sympathie dan kritiek.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD TWEELINGEN

Om jou heen lijkt men welwillend maar mensen kunnen ook excentriek uit de hoek komen. Een gesprek met leidinggevers kan goed beginnen maar halverwege doodlopen. Blijf alert en luister goed. Berg papieren goed op.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD KREEFT

Jouw talent te weten wat belangrijk en urgent is, komt vandaag goed van pas. Een scherpe opmerking kan beter worden genegeerd dan gehoord. Succes in jouw werk is afhankelijk van de vraag of je begrip kunt hebben voor collega’s.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD LEEUW

Verzamelaars kunnen vandaag iets voor een redelijke prijs aan hun verzameling toevoegen. Gebruik elke kans om jouw werkterrein uit te breiden. Op de lange duur zul je er baat bij hebben als je hoger gekwalificeerd bent.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD MAAGD

Schenk eens wat meer aandacht aan jouw gezondheid. Als je te veel rondrent en niet fatsoenlijk eet ondermijn je jezelf. Zoek met jouw partner een intieme locatie ver weg van spiedende ogen; dat hebben jullie allebei even nodig.

Bekijk ook: Dít is wat volle maan met jou doet

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD WEEGSCHAAL

Deel jouw tijd goed in. Iets wat je in haast moet doen kan een struikelblok worden. Til er niet te zwaar aan; blijf kalm en koelbloedig. Een prima dag om relaties met oude en nieuwe klanten op te bouwen en te onderhouden.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD SCHORPIOEN

Thuis kan de grote schoonmaak kriebelen; je zou daarbij iets wat jij kwijt was kunnen terugvinden. Een bijeenkomst wordt een beproeving als er duidelijk sprake is van een generatiekloof. Erger je niet verbaal; ga liever weg.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD BOOGSCHUTTER

De komende tijd staat in het teken van romantiek en dat zal de band met jouw geliefde versterken. Mocht er van een wanklank sprake zijn geweest dan wordt die nu weggenomen. Via/via kun je er financieel op vooruit gaan.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD STEENBOK

Schep niet op over prestaties. Werk kan in groter hoeveelheden op jou afkomen, maar zie je niet genoodzaakt er jouw vrije tijd aan op te offeren. Anderen overtuigen van jouw “gelijk” maakt weinig kans. Heb niet te veel geld in huis.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD WATERMAN

Je kunt iets waardevols verliezen; draag minder geld op zak en controleer de sluiting van jouw sieraden. Je geheugen kan je in de steek laten en dat kan jou in verlegenheid brengen. Stel vragen als iets je niet duidelijk is.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD VISSEN

Ga eens bij jezelf te rade en onderzoek jouw beweegredenen voor een besluit dat je op het punt staat te nemen. Je hoeft niet altijd volgens het boekje te werk te gaan. Houd rekening met onverwacht bezoek dat te lang blijft plakken.

Elke dag een melding

Als eerste een seintje als er een nieuwe daghoroscoop online staat? Meld je dan aan voor onze exclusieve WhatsApp-dienst:

Zet het nummer 06-13651435 in je contacten.

Stuur de tekst ’daghoroscoop aan’ via WhatsApp naar bovenstaand nummer.

NB: je ontvangt geen bevestiging van je aanmelding.

Vanaf nu word je als eerste op de hoogte gesteld van de publicatie van een nieuwe daghoroscoop. Snel en gemakkelijk via WhatsApp!

Afmelden? App ’daghoroscoop uit’ naar hetzelfde nummer. Meer weten over deze WhatsApp-dienst? Klik hier!

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier. Verder kun je ons natuurlijk op de voet volgen op TikTok, Facebook en Instagram.