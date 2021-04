Daghoroscoop 22 april - Probeer beter te luisteren, Leeuw!

VANDAAG JARIG

Sinds vorig jaar maart kan je gezondheid kwetsbaar zijn en je energie tanend. Hoewel je over het algemeen goed in je vel steekt, ben je minder sterk en veerkrachtig dan een paar jaar geleden. Doe een check up bij de huisarts. Eind september kun je op een financieel buitenkansje rekenen.

RAM

Geef zakelijke kansen je volle aandacht. Beloon medewerkers die daar recht op hebben. Luister goed naar hetgeen een naaste te berde brengt en neem elke klant serieus. Aan een langdurige vriendschap kan onverwacht een einde komen.

STIER

Geen geschikte dag voor contact met mensen ver weg. Wees geduldig als zakelijke beslissingen niet meteen resultaat opleveren. Onderdruk een uitbarsting als familie herhaaldelijk een beroep op je doet. Geef aandacht aan je gezondheid.

TWEELINGEN

Span je in voor iemand met moeilijkheden. Er kan vandaag een pijnlijke situatie ontstaan of de vlam slaat in de pan door een onthulling of misverstand. Blijf op de achtergrond. Wees bereid over te werken om iets af te maken.

KREEFT

Je kunt van alles genoeg en nergens zin in hebben. Knijp er even tussenuit, al is het een werkdag. Kan dat niet dan is een wandeling ook goed. Er kan makkelijk ruzie ontstaan en daar moet je niet bij betrokken raken.

LEEUW

Probeer beter te luisteren en je minder te bemoeien met anderen. Een nare kwestie in de familie kan voor bewolking zorgen. Houd je budget in balans; geneer je niet iets terug te sturen wat je in een impulsieve bui hebt besteld.

MAAGD

Een naaste of vriend kan je nieuwe klanten bezorgen; aanvaard dat niet als vanzelfsprekend – bedank met een aardig geschenk. Wees attent. Door een gewoonte te veranderen word je fitter. Besef dat je kritiek vlijmscherp kan zijn.

WEEGSCHAAL

Schrijf dat fantastische idee dat spontaan bij je opkomt meteen op. Houd vast aan de eigen levensstandaard en doe niet mee aan de uitspattingen die anderen zich kunnen veroorloven. Het vergaren van bezit moet geen obsessie worden.

SCHORPIOEN

Zakelijke deals hebben na de lunch meer kans van slagen. Vanochtend kunnen gesprekken vervelend verlopen of verzanden in futiliteiten. Stel niet uit tot morgen wat je vandaag kunt doen, want dan lukt het misschien niet.

BOOGSCHUTTER

Ontwerp een budget waarbinnen ruimte is voor de aanschaf van duurzame artikelen. Zwijg als iemand je verwijt dat je te zwaar tilt aan kleinigheden. Ga iets anders doen. Besef dat vrijheid ook in een relatie van belang is.

STEENBOK

Bundel je krachten met die van vrienden als in je omgeving een probleem ontstaat. Stel jezelf een deadline om te bereiken wat je voor ogen staat. Wees bereid gemaakte fouten toe te geven en ga een directe confrontatie niet uit de weg.

WATERMAN

Laat familie altijd voorgaan, anders gaan zij zich vreemd gedragen om je aandacht te vangen. Een openhartig gesprek met je geliefde kan meer onthullen dan je wilt horen. Kun je dat aan? Begin vandaag met een fitnessprogramma.

VISSEN

Een telefoontje of brief zal je geruststellen. Een romantisch dilemma kan de nodige aandacht vragen; het heeft weinig zin om te proberen je partner te veranderen. Probeer liever jezelf aan te passen. Betrek niet je ouders bij relatieproblemen.

