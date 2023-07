Graciela: ’Voor mijn 50ste heb ik mezelf een glamourshoot cadeau gedaan’

Voel jij je zo jong/oud als dat je bent?

„Normaal gesproken ben ik nooit zo met leeftijd bezig, maar afgelopen week ben ik vijftig geworden. Zo’n mijlpaal maakt je bewuster van het getal. Ik ben op mijn zestiende uit huis gegaan en op mijn zeventiende moeder geworden. Ik kreeg te maken met veel verantwoordelijkheden, waardoor ik snel volwassen moest worden. Toch schatten mensen mij vaak jonger in. Ik weet nog goed dat ik op mijn 31ste met mijn destijds 14-jarige zoon op het strand lag. Een groepje jongens sprak ons aan. Zij dachten dat ik zijn 18-jarige zus was, haha.”

Heb je een beautygeheim?

„Goede genen! Ik heb een Spaanse moeder. Mijn huid heb ik echt aan haar te danken. Mijn Spaanse achtergrond vertaalt zich ook in mijn voedingspatroon. Ik maak veelvuldig gebruik van olijfolie en houd een Mediterraans dieet aan. Al doe ik dit wel op volledig plantaardige basis. Verder drink ik al bijna 9 jaar geen alcohol, rook ik niet en train ik vier keer per week, waarvan twee keer met een personal trainer. Ook doe ik aan hot-yoga.”

„Met mijn man maak ik elke avond een wandeling van minimaal een uur. Wij willen dagelijks aan onze tienduizend stappen komen. Daarbij hebben wij negen chihuahua’s. Zij moeten natuurlijk ook worden uitgelaten. In de avond gaan we vaak naar een omheind uitlaatveld waar ze los kunnen rondrennen. Een blokje om doe ik niet met alle negen tegelijk, dat is niet te doen. Al gaan ze wel allemaal mee op vakantie. We doen dit al zeven jaar en eigenlijk gaat het altijd goed. We worden er steeds behendiger in.”

„Negen chihuahua’s is best veel. Op straat vinden voorbijgangers het een komisch gezicht. Gelukkig kunnen mijn man en ik er zelf ook om lachen. Ik had er al twee toen ik hem leerde kennen. Vervolgens wilde zijn dochter een puppy en werden het er drie. Hierna hebben we nog een aantal hondjes in huis gehaald van mensen die zelf niet meer voor ze konden zorgen. Plotseling keken we in de woonkamer en dachten we: ’Mijn god, we hebben er negen.’ We zijn er dol op, maar hier stopt het uiteraard. Negen is echt de max.”

Wat vind je het mooiste aan jezelf?

„Mijn sterke en gespierde lichaam. Als je lichaam sterk is, voel je je mentaal ook een stuk sterker. Ik vergelijk het met een auto; die moet je ook goed onderhouden om probleemloos te blijven rijden. Ik heb de ambitie om gezond oud te worden, met de nadruk op healthy-aging en niet zozeer op anti-aging. In 2016 ben ik met mijn man naar Okinawa (Japan) geweest. Okinawa is één van de zogenaamde 5 Blue Zones uit het boek van Dan Butler. Dat zijn 5 plaatsen op aarde waar mensen aanzienlijk ouder worden dan elders. Ik wilde met eigen ogen zien hoe ze daar leven. Ik heb tijdens deze reis enorm veel geleerd en bijzondere mensen mogen ontmoeten. Zo heb ik een 100-jarige dame ontmoet die nog steeds haar eigen textielbedrijfje runde. Wat ik heb geleerd tijdens deze reis probeer ik zoveel mogelijk op mijn eigen leefstijl toe te passen.”

Waarmee ben je minder blij?

„Eigenlijk vind ik het lastig om iets specifieks te benoemen. Natuurlijk zie ik dat ik ouder word. Mijn huid is minder strak en oneffenheden worden meer zichtbaar. Toch stoor ik me hier niet aan. Ik heb het leren accepteren. Twintig jaar geleden had ik een lijst vol onzekerheden kunnen opnoemen, maar ik kijk niet meer zo kritisch naar mezelf. Ik vind het zonde om zoveel met mijn uiterlijk bezig te zijn. Als je ouder wordt, gaat het veel meer om acceptatie.”

Wat houdt je jong?

„Mijn brede interesse. Ik heb vaak dat Pippi Langkous-gevoel van ’Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan.’ Zo ben ik momenteel mijn Frans aan het bijspijkeren en heb ik mezelf opgegeven voor een cursus sportklimmen. Voor mijn vijftigste verjaardag heb ik mezelf ook een glamour fotoshoot cadeau gedaan. Ik wilde mezelf vieren. Eigenlijk zouden meer vrouwen dat moeten doen. Als ik bejaard ben, hoop ik met een glimlach naar deze foto’s terug te kijken.”

’Als ik bejaard ben hoop ik met een glimlach naar deze foto’s terug te kijken.’ Ⓒ Marije Dijkema

Ben je waar je had willen zijn?

„Ja, ik denk van wel. Door het jonge moederschap heb ik vroeger nooit gefantaseerd over mijn toekomstdromen. Mijn leven bestond vooral uit overleven. Ik leefde met de dag en had weinig tijd en ruimte voor mijn eigen geluk. Inmiddels zien mijn dagen er totaal anders uit. Ik ben ontzettend gelukkig met mijn huidige echtgenoot, die tevens mijn beste vriend is. We doen alles samen, maar alsnog weet ik mijn eigen identiteit te behouden. Ik heb de juiste balans gevonden en dat voelt fantastisch. Eindelijk weet ik innerlijk geluk te ervaren.”

Heb je een levensles?

„Ban de mensen uit je leven die alleen maar negativiteit brengen. Durf te breken met toxische relaties en probeer mensen om je heen te verzamelen die je motiveren. Luister naar je gut-feeling. Vaak weet jouw voorgevoel haarfijn te signaleren of iemand het goed met je voorheeft of niet.”

