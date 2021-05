’Mooiste Meisje’ Lilly (44): ’Mijn dochter stierf na een medische misser’

Lilly: „Na het overlijden van Faye werd ik weer een klein meisje dat een beetje bang was voor de wereld.” Ⓒ Eigen foto

Vanavond gaat Jaap Jongbloed voor de honderdste keer op zoek naar ’Het Mooiste Meisje van de klas’; dat meisje op wie bijna alle jongens stiekem verliefd waren. De eerste uitzending kwam in 2008 op televisie en anno 2021 is het nog steeds een succesformule. VROUW bezocht vier ’meisjes’ uit dit seizoen en eerdere edities. Dit is het verhaal van Lilly Scholtens (44). Zij deed mee in 2015. Lilly is single en heeft vier dochters van 16, 14 en 9 jaar. Haar oudste dochter is, zoals ze zelf zegt, een engeltje. Faye overleed vlak na de geboorte.