’Mijn dochter (9) plast nog in bed en schaamt zich’

„Mijn meisje is negen en heeft al jarenlang moeilijkheden met zindelijkheid”, schrijft Daniëlle. „Het kostte bijvoorbeeld veel tijd om haar aan de wc te laten wennen. Dat gaat inmiddels goed, maar van het bedplassen is ze tot op heden nog niet af gekomen.”

„Ik heb het enorm met haar te doen, want ik merk dat ze zich er vreselijk voor schaamt. Dat snap ik heel goed, maar ik weet niet goed hoe ik haar kan helpen. Er is ook geen peil op te trekken: soms gaat het anderhalve week goed, dan weer is het iedere nacht mis. Ik zie dat haar zelfvertrouwen erdoor wordt aangetast, ze durft bijvoorbeeld ook nooit uit logeren. Waar kan het bedplassen bij haar door komen? En wat is de beste manier om haar te helpen?”

Continu of periodiek

Om het antwoord op die vraag te vinden is het volgens kinderuroloog Liesbeth de Wall belangrijk om het plasgedrag wat breder te bekijken. „De eerste vraag is eigenlijk: is ze nooit droog geweest of komen de problemen periodiek de kop opsteken? In het eerste geval spreken we van primaire incontinentie. Als een kind niet alleen ’s nachts, maar ook overdag continu urine verliest, en als dit nooit anders is geweest, wordt vaker gedacht aan een aangeboren anatomische afwijking. Het kan ook bijvoorbeeld zijn dat de zenuwvoorziening naar de blaas niet goed is. Dat moet dan eerst verder onderzocht worden.”

Drie oorzaken

Is dat niet het geval, dan wordt gesproken van secundaire incontinentie, legt De Wall uit. „Als een kind soms droog is en soms niet, past dat minder bij een anatomisch probleem. „ Bij secundaire incontinentie zijn er grofweg drie oorzaken te onderscheiden: dat kan genetisch bepaald zijn, het kind kan een kleinere blaasinhoud hebben dan gebruikelijk voor de leeftijd en het kan zijn dat een kind gewoon niet wakker wordt van het signaal van een volle blaas.”

Plaslijstje

Hoewel de precieze oorzaak van bedplassen vaak onduidelijk blijft, kan het nuttig zijn om een plaslijstje bij te houden, adviseert De Wall. „Houd twee dagen lang van elke plas het tijdstip en het volume bij door je kind in een bekertje te laten plassen. Zo kun je meer te weten komen over de blaascapaciteit van je kind. Als een kind van 9 bijvoorbeeld een blaasinhoud van 150 milliliter blijkt te hebben, is dat krap. Als ze om 8 uur naar bed gaat en tot 7 uur door moet slapen, is het een uitdaging om met die blaasinhoud de nacht door te komen.” In zo’n geval kun je je kind helpen door de blaasinhoud overdag te vergroten, bijvoorbeeld met training of medicatie.

Plaswekker

Een plaswekker heeft weinig zin wanneer een kind een kleinere blaasinhoud heeft, benadrukt De Wall. „Juist als de blaas klein is, kan de wekker zo drie keer per nacht afgaan. Dat houdt geen kind vol en het kan ook nog eens erg demotiverend werken. De plaswekker is een heel goed instrument, maar wel als hij op het juiste moment en bij de juiste indicatie ingezet wordt.”

„De plaswekker kan wel heel goed helpen om een kind te trainen om ’s nachts wakker te worden bij het gevoel van een volle blaas. Kinderen hebben een andere reactie op dat signaal dan volwassenen. Ze hebben ook een ander slaappatroon. Waar volwassenen wel wakker van een autoalarm in de straat, slapen kinderen vaak door. Als de blaasinhoud verder adequaat is en een kind overdag geen plasproblemen heeft, kan een plaswekker helpen.” De Wall plaatst wel een kanttekening: bij een heel jong kind heeft een plaswekker niet zo veel zin.

Behoeftes kind

Tot slot adviseert De Wall om de behoefte van je kind leidend te laten zijn in de beslissing al dan niet actie te ondernemen bij bedplassen. „Als het bedplassen erg invaliderend is, zoals bij dit meisje van 9, snap ik het heel goed dat ouders hulp gaan zoeken. Maar als een kind nog jong is, kun je je afvragen of je er een issue van wilt maken. Als je het bedplassen als gegeven aanneemt, leer je je kind ook dat hij of zij zich niet hoeft te schamen. En bedenk je maar zo: dokter of niet, bedplassen verdwijnt vrijwel altijd als een kind wat ouder wordt.”