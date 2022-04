Monique Smit: ’Dit kettinkje doe ik nooit meer af!’

MONIQUE SMIT (33)

Monique is zangeres/presentatrice, zus van Jan Smit, en heeft met Martijn twee kinderen, Luca (2,5) en Noah (6).

Pure nostalgie…

„Was deze modeshoot. Het ouderwetse Volendam in een nieuw jasje gestoken. Ik mocht van mijn moeder speciaal hiervoor een familiestuk lenen: de authentieke ketting van mijn oma met daarin een foto van opa.”

Wat ik zelf nooit zou dragen…

„Is een petje. Maar het stond me best leuk! Of die rode broek. Korte shorts zijn dan wel weer mijn ding, ik heb de mazzel dat mijn benen daarvoor geschikt zijn. Liever dan rokjes trouwens; als moeder moet ik te vaak bukken en opruimen, dus dat is handiger.”

Ik draag…

„Wat ik lekker vind zitten, strakke broeken bijvoorbeeld. Je zult me niet zo snel zien in oversized broeken, daar voel ik me heel ongemakkelijk in. Doe mij maar een flared broek: strak van boven en dan met wijd uitlopende pijpen. Bij winkelketen Terstal heb ik mijn eigen collectie en de flared broek valt onder ’Moniques favorieten’.”

Mijn kledingstijl…

„Is stoer met een vrouwelijke twist. Niet te tuttig met strikjes en tierelantijntjes, maar wel sexy met bijvoorbeeld een beetje decolleté. Ik denk dat mijn stijl in de loop der jaren iets vrouwelijker is geworden. Ik kan op een feestje heel goed uitpakken met kleding, haar en make-up. Maar ja, als je door allemaal verzorgde vrouwen wordt omringd in Volendam ga je vanzelf meedoen.”

Shoppen voor mijn jongens…

„Vind ik heerlijk. Vooral bomberjacks staan leuk. Luca is 2,5 jaar, die kan ik nog kleden zoals ik zelf wil. Noah van 6 draagt vooral voetbalpakjes, omdat hij zoveel traint. Het lijkt me een uitdaging om een kledinglijn voor kids te ontwerpen. Die stoere looks zijn echt wat voor mij.”

Mijn favoriete accessoire…

„Is het gouden kettinkje dat ik van Martijn heb gekregen voor de geboorte van onze kinderen. Dat gaat nooit af.”

