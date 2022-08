’Mijn moeder wil betaald worden voor het oppassen op de kleinkinderen’

„Ik zit een beetje in een rare situatie”, schrijft Bianca. „Mijn moeder past al vier jaar lang op onze twee kinderen van 4 en 2. Dat gaat perfect, ze hebben het heerlijk samen en ik heb nooit gemerkt dat ze het een probleem vond ofzo. Nu heeft ze me twee weken geleden ineens medegedeeld dat ze daar voortaan voor betaald wil krijgen.”

„Dat komt op mij gewoon heel gek over. Ik vind het nogal een zakelijke mededeling. We zijn toch familie, geen collega’s? Mijn moeder zegt dat het oppassen haar nogal zwaar belast. Dat begrijp ik, maar kunnen we daar geen andere oplossing vinden dan een financiële transactie? Of is dit normaal en moet ik op haar verzoek ingaan?”

Meer dan geldzucht

Achter het verzoek van deze oma schuilt waarschijnlijk veel meer dan ordinaire geldzucht, vermoedt familietherapeut Else-Marie van den Eerenbeemt. „Het eerste waar ik aan denk: heeft deze oma in de afgelopen vier jaar wel genoeg waardering gehad voor het oppaswerk dat ze doet? Ze heeft al vier jaar lang twee dagen per week opgepast, al sinds de oudste een baby was dus. Dat is niet niks, het is nogal een investering.”

Waardering

„Als je dan nooit eens hoort dat het zo fijn is dat je dit doet en dat de kinderen het altijd zo leuk hebben bij je, kan de frustratie zich opstapelen. Vaak zie je dat oppas door de grootouders als vanzelfsprekend wordt gezien. Grootouders mogen blij zijn met de kleinkinderen en de voldoening die ze uit het oppassen halen, wordt geredeneerd. Dat is ook vaak zo en grootouders passen heus met liefde op, maar als je daar nooit eens erkenning voor geeft, of een bosje bloemen of een ander klein gebaar van waardering, kan dat gevolgen hebben.”

Grote investering

Bovendien is de vraag om geld helemaal zo gek nog niet, vindt Van den Eerenbeemt. „Oppassen vraagt niet alleen tijd. Er gaat ook zeker extra geld op aan boodschappen en eventuele uitjes voor de kinderen. Ik vind het daarom helemaal niet raar om aan dit verzoek te voldoen. Geef allereerst aan dat je het fantastisch vindt wat ze in de afgelopen jaar al voor jullie heeft gedaan en sluit daarmee deze periode af. Er komt een nieuwe periode aan die je goed samen moet doorspreken.”

Hulpkreet

„Bedenk je ook dat het verzoek van je moeder een hulpkreet kan zijn, zeker in deze tijden. Alles wordt duurder en het is bekend dat de oudere generatie het niet altijd even breed heeft. Respecteer dus de grens die je moeder aangeeft en ga erover in gesprek. Noem het geld dat je aanbiedt geen betalingen voor oppasuren, maar onkosten. Dan gaat die lading van de kille financiële transactie eraf.”

Onbetaalbaar

„Geld wordt inderdaad vaak geassocieerd met iets zakelijks, terwijl liefde toch onbetaalbaar zou moeten zijn, zeggen ouders dan. Ja, liefde is onbetaalbaar, maar de vraag van deze oma impliceert echt niet dat ze het voor het geld doet. De investering die ze doet, is voor haar alleen niet meer zo vanzelfsprekend als dat dat een paar jaar geleden was, en dat is begrijpelijk.”

Wat betreft het bedrag adviseert Van den Eerenbeemt om een berekening te maken van de extra kosten die deze oma maakt voor het oppassen. „Leg dit aan haar voor en vraag haar of ze het ermee eens is. Herzie dit bedrag na een paar maanden weer, zodat je niets definitief vastlegt. De situatie verandert continu, zoals ook nu, wanneer het kindje van 4 naar school gaat en oma wat minder kwijt zal zijn.”