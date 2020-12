Prince Charming: De bom barst tussen Sezer en Alastair

Maar voordat we daarin duiken, blikken we nog even terug op de vorige aflevering. Twee nieuwe mannen maakten hun entree in de villa. Veel woorden zullen we daar niet aan vuil maken, behalve de vraag of nog meer mensen last van hun stembanden krijgen op het moment dat Tommy praat?

Nog een belangrijk detail dat we niet mogen vergeten is dat er vorige week een ceremonie heeft plaatsgevonden, waar tien heren een stropdas kregen. Hoe makkelijk het allemaal ook klinkt, Marvin had er aardig wat struggles mee en kreeg de dassen maar moeilijk om. Laten we hopen dat ze deze keer een alternatief hebben bedacht voor de stropdassen.

Aan het begin van aflevering drie heeft Rick een een-op-een-moment met Marvin. Wie is nog meer team Rick en smelt heimelijk bij zijn aanblik? Van sommigen is het heel jammer dat ik nooit een kans bij ze zal maken, en dat is bij Rick zeker het geval. Op Twitter waren er in elk geval meerderen die het setje Rick en Marvin helemaal zagen zitten.

Spanning

In het voorstukje van de vorige aflevering hebben we al kunnen zien dat er spanning ontstond tussen Alastair en Sezer. Er zijn twee dingen waar we tijdens dit programma erg op hopen: dat de deelnemers elkaar leuk gaan vinden én dat de deelnemers elkaar de haren uit de kop gaan trekken. Dat tweede komt in deze aflevering aan bod. Al is het niet te hopen voor Sezer dat dat letterlijk zo gebeurt, want er onstaat ruzie omdat hij het nodig vond om uitgebreid zijn kapsel te fatsoeneren voor een bootcamp.

Alastair vond dat nogal gek – en terecht – dus maakte hij er een kleine opmerking over. Dat schoot bij Sezer volledig in het verkeerde keelgat. Hij vroeg zich af ‘what the fuck zijn issue is’. Sezer, calm your tits, het was maar een opmerking. Je moet wel een beetje tegen een stootje kunnen als je meedoet aan zo’n programma.

Na de bootcamp kregen drie mannen een momentje met Marvin tijdens het diner. Een van die mannen was Tommy en ondanks dat Tommy praat alsof er iets vastzit in zijn keel, lijken hij en Marvin eigenlijk een heel goede match te zijn.

Ceremonie

Dan: de ceremonie. Mitchell mag wel wieberen, zo vinden de andere mannen ook, maar helaas koos Marvin ervoor om Vince naar huis te sturen. Deze keer hebben de programmamakers besloten de stropdassen achterwege te laten en in plaats daarvan dasspelden te gebruiken. Een stuk makkelijker zou je denken, maar helaas was de struggle om die dingen vast te zetten weer even groot als met de dassen. We zullen zien waar ze de volgende keer mee aankomen.

Ook Twitteraars waren niet zo te spreken over Mitchell.

In een voorstukje zien we dat het hele huis zich volgende week zich keert tegen de o zo verliefde Mitchell. Dat belooft veel goeds... Wat is jullie mening over Mitchell? Laat het ons weten via Facebook!

Iedere woensdag verschijnt er een nieuwe aflevering van Prince Charming op Videoland.