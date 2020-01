’Wij vonden beiden dezelfde collega leuk’

Mijn vriendin Linda en ik werken allebei op de salarisadministratie van een groot bedrijf. Best een saaie baan, maar samen hebben we altijd plezier. We zijn beiden begin 30 en single, dus we hebben veel gemeen met elkaar. We gaan vaak samen uit, naar festivals en weekendjes weg.

Smoorverliefd

Linda en ik vonden allebei dezelfde man leuk. Hij heet Luca en werkt op de Helpdesk. We hadden het tot voor kort regelmatig over hem en gingen bij het kleinste wissewasje met onze laptop bij hem langs. Allebei fantaseerden we hardop over hem en probeerden we erachter te komen op wie hij viel.

Linda heeft altijd gezegd dat zij ’de oudste rechten’ heeft omdat zíj het als eerste over hem had, maar ik riep daarentegen dat hij natuurlijk ook zelf een stem had. Ik heb me nooit gerealiseerd dat zij smoorverliefd op hem was, terwijl het voor mij alleen een lolletje betrof.

Toevallig viel de nieuwjaarsborrel van ons bedrijf dit jaar precies middenin haar wintersportvakantie. Ze baalde ontzettend, omdat ik dan meer kans bij Luca maakte. Ik lachte het weg, omdat ik zeker wist dat hij toch niet op me viel. Groot was dan ook mijn verrassing dat hij op die borrel niet bij me was weg te slaan.

Seks

We hebben de hele avond staan dansen en kletsen en na de nodige drankjes was het dan ook niet echt een verrassing dat we samen in een taxi naar mijn huis belandden. Ik stuurde Linda meteen een berichtje dat Luca bij mij in bed lag, maar daar reageerde ze niet op. En toen ik de volgende dag belde om verslag van de avond te doen, nam ze de telefoon niet op.

Het stomme is dat het eigenlijk niks voorstelde. Luca en ik besloten allebei dat dit bij een eenmalige vrijpartij zou blijven. Ik vond hem in bed ook erg op zichzelf gericht. Hij deed moeilijk over het gebruik van een condoom en was totaal niet bezig met mijn bevrediging. En hij biechtte op dat hij geen romances op het werk wilde en dat hij eigenlijk al een knipperlicht-relatie met een Amerikaanse had.

Woedend

Toen Linda terugkwam van vakantie, bleek ze woedend te zijn. Ze vond dat ik haar had verraden en dat ik met mijn vingers van hem af had moeten blijven. Terwijl, ze had helemaal niks met hem! Sterker nog: hij wist niet eens dat zij verliefd was en toen hij er door alle tumult uiteindelijk achter kwam, zei hij dat hij haar aardig vond, maar meer ook niet. Ze vatte het helaas allemaal heel zwaar op. Ze eiste een ander bureau, ver van mij vandaan, en zette de andere meiden van de administratie tegen me op.

Sinds ik Luca het hele verhaal heb verteld en hij vervolgens met haar ging praten, is iedereen boos op mij. Ik word niet eens meer meegevraagd voor de lunch! Ik heb er veel spijt van en zou het dolgraag weer goedmaken met Linda. Maar ik ben ook boos, omdat ze zo kinderachtig tegen me doet. Ik twijfel dus tussen het goedmaken met een bloemetje, of op zoek gaan naar een andere baan. Help, wat zal ik doen?

