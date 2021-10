Daghoroscoop 13 oktober - De liefde groeit, Steenbok

VANDAAG JARIG

Ook als je gezondheid goed is zul je er extra op moeten letten dat het zo blijft in 2022. Het wordt een jaar waarin je de baan van je dromen kunt bemachtigen. Jouw liefdeleven blijft soepel verlopen, speciaal na 11 mei als Jupiter zich ermee gaat bemoeien. Singles kunnen een relatie beginnen.

RAM

Wat je kwijt bent kun je terugvinden op de plaats waar je het ’t laatst zag. Wees gastvrij voor onverwacht bezoek op een ongelegen moment. Pas je plannen aan en probeer te glimlachen. Een geschenk zal je ongenoegen wegnemen.

STIER

Maak geen ruzie met een agressieve naaste over bezittingen uit een nalatenschap. Laat je evenmin de rol van scheidsrechter opdringen. Er kan geheimzinnigheid hangen rond een verklaring of bewering. Verdiep je in je rechten.

TWEELINGEN

Familie die je een tijdje niet hebt gesproken, kan je de komende dagen op je dak vallen. Let op je uiterlijk; probeer er zo aantrekkelijk en verzorgd mogelijk uit te zien. Financiële verplichtingen gaan minder zwaar wegen.

KREEFT

Misschien moet je een stapje terug doen voordat je vorderingen kunt maken. Het is tijd om eens goed na te denken over de manier waarop je je geld besteedt. Je kunt in jouw drukke leven waardevolle aspecten over het hoofd zien.

LEEUW

Doe wat echt gedaan moet worden en zet je telefoon uit. Financiële druk neemt af. Blijf op de hoogte van hetgeen in de wereld gebeurt; mensen zullen je kennis en inzichten waarderen. Een vraag kan verrassend worden beantwoord.

MAAGD

Je kunt verdeeld zijn; enerzijds wil je op reis, anderzijds blijf je liever in de buurt. Persoonlijke beslommeringen houden je meer bezig dan je aan je partner wilt toegeven. Controleer stopcontacten en andere bedrading van je huis.

WEEGSCHAAL

In zakelijk opzicht mag je wat risico nemen; een gokje levert winst op. Reken niet op geheimhouding als je iemand in vertrouwen neemt. Verbeter je inkomen door opdrachten aan te nemen; delegeer wat een ander kan doen.

SCHORPIOEN

Begin bescheiden als je nieuwe ideeën aan de man wilt brengen en breid ze pas uit als ze goed worden ontvangen. Vijl je standpunten bij en bepaal nauwkeurig de weg die je wilt gaan. Geef royaal aan een goed doel.

BOOGSCHUTTER

Door een probleem de rug toe te keren verdwijnt het niet, en naarmate je langer wacht wordt het groter en serieuzer. Geldproblemen kunnen thuis voor stress zorgen. Misschien kun je een bijbaantje nemen.

STEENBOK

Wat je zoekt kan nu voor het grijpen liggen, dus aarzel niet. Laat zien wat je aan kennis en kunde in huis hebt en neem het heft in handen. Liefde groeit, maar kan turbulente tijden doormaken. Eerlijkheid is meestal het beste.

WATERMAN

Probeer meer te weten te komen over theologie, filosofie en profetische wetenschappen. Zeg wat je denkt, maar doe jezelf geen geweld aan. Liefde wakkert aan, maar wees op je hoede voor iets wat te snel te goed gaat.

VISSEN

Reken op goed nieuws. Een onthulling is in jouw voordeel. Single Vissen kunnen plotseling voor iemand vallen, maar als hij of zij net is gescheiden, is het verstandig om nog enige tijd afstand te bewaren. Wees in gesprekken oprecht.

Als eerste een seintje als er een nieuwe daghoroscoop online staat? Meld je dan aan voor onze exclusieve WhatsApp-dienst:

Zet het nummer 06-13651435 in je contacten.

Stuur de tekst ’daghoroscoop aan’ via WhatsApp naar bovenstaand nummer.

NB: je ontvangt geen bevestiging van je aanmelding.

Vanaf nu word je als eerste op de hoogte gesteld van de publicatie van een nieuwe daghoroscoop. Snel en gemakkelijk via WhatsApp!

Afmelden? App ’daghoroscoop uit’ naar hetzelfde nummer. Meer weten over deze WhatsApp-dienst? Klik hier!