Ilse: ’Met al mijn kracht hang ik uit de bak, soms met 200 km per uur!’

Ze racet negen van de tien keer tegen mannen, maar dat maakt Ilse niks uit. Ze is de enige vrouwelijke zijspancoureur van Nederland. Ilse werkt daarnaast bij de gemeente Oldambt en woont samen met haar vriend die ook zijspancoureur is. Deze snelheidsduivelin is nergens bang voor en behoort ook nog eens tot de besten van ons land. Move over, Max Verstappen!