Daghoroscoop 6 februari - Dit wordt een opwindend weekend, Leeuw!

VANDAAG JARIG

Met je carrière gaat het goed dit jaar. Je bent ambitieuzer en ook nuchter. De non-profitwereld en goede doelen trekken je en dat zal niet slecht zijn voor je financiële toekomst. Aan je liefdesleven besteedt de kosmos dit jaar weinig tijd. Als er al iets gebeurt, zal dat niet van lange duur zijn.

ZONDAG JARIG

Met Saturnus in je teken kun je afstandelijk en koel overkomen, ook al is dat niet je bedoeling. Vergelijk het met het effect van medicijnen, die ook onbewust invloed kunnen hebben op je gedrag. Tussen half mei en eind juli kunnen vrienden nauwer betrokken raken bij je financiën.

RAM

Je mentale flexibiliteit neemt toe, waardoor je snel en geestig kunt reageren. Je kunt een kans krijgen om met vrienden op reis te gaan. Misschien moet je spontaan een speech houden en dat gaat je gemakkelijker af dan je denkt.

STIER

Sterk en slim zijn is een succesvolle combinatie, zeker in zaken. Sociaal met de juiste mensen optrekken zal een positief effect hebben op je ambities en carrière. Goed en respectvol luisteren brengt je eveneens verder in het leven.

TWEELINGEN

Niet alles is zoals het lijkt, zoals zal blijken. Als je wordt voortgedreven door valse hoop en onmogelijke dromen, zul je obstakels op je weg vinden. Iemand kan proberen je iets voor te spiegelen; trap er niet in.

KREEFT

Doe kalm aan en zet niets op de agenda dat ingewikkeld is. Wat extra rust zal je goed doen. Laat je dagindeling niet bepalen door schuld- of plichtsgevoel. Laat je werk maar eens liggen; het is weekend tenslotte.

LEEUW

Sta vroeg op, want het wordt voor veel Leeuwen een opwindend weekend. Neem vernieuwende ideeën in ernstige overweging als je intuïtie een positief signaal geeft. Geef een project dat in de steigers staat zijn definitieve vorm.

MAAGD

Je zult hunkeren naar ontspanning. Ga doeltreffend om met huiselijke klussen en daarna de stad in en wandelen met een vriend(in) of je partner. Houd er rekening mee dat niet alles volgens plan zal verlopen. Maar hoe erg is dat?

WEEGSCHAAL

Het liefst zul je er op uit willen. Ga een stuk rijden met je geliefde en kijk huizen die te koop staan en voor hoeveel. Bezoek familie of de plaats waar je bent geboren, maak foto’s en vertel anekdotes, dat verdrijft muizenissen.

SCHORPIOEN

De sfeer kan je dit weekend verwarren als je verwachtingen niet overeenkomen met je verlangen naar perfectie. In liefde en oorlog is alles geoorloofd, maar het kan moeite kosten dat binnen fatsoenlijke marges te houden.

BOOGSCHUTTER

Maak je los van je omgeving en leef je eigen leven. Geef je spontaan over aan plezier en ontspanning. Na sport of spel zul je weer in de stemming zijn voor een ernstig gesprek of zinvolle conversatie.

STEENBOK

Zet sociale activiteiten op je agenda en trek er het weekend zoveel mogelijk op uit. Zo niet, dan kun je door rusteloosheid overmand worden. Nieuwe interesses kunnen je de weg wijzen die naar de toekomst leidt.

WATERMAN

De kosmos is je goed gezind en een paar gebeurtenissen kunnen je geluk en genoegen nog doen toenemen. Het managen van geld gaat je momenteel goed af, waardoor je in staat bent een sterke financiële basis te leggen.

VISSEN

Aarzel niet om aan nieuwe dingen te beginnen of een splinternieuw zakelijk project op poten te zetten. De huidige kosmische trend kan voor een wonder zorgen. Bedwing je neiging te hard te werken en zorg voor genoeg slaap.

Als eerste een seintje als er een nieuwe daghoroscoop online staat? Meld je dan aan voor onze exclusieve WhatsApp-dienst:

Zet het nummer 06-13651435 in je contacten.

Stuur de tekst ’daghoroscoop aan’ via WhatsApp naar bovenstaand nummer.

NB: je ontvangt geen bevestiging van je aanmelding.

Vanaf nu word je als eerste op de hoogte gesteld van de publicatie van een nieuwe daghoroscoop. Snel en gemakkelijk via WhatsApp!

Afmelden? App ’daghoroscoop uit’ naar hetzelfde nummer. Meer weten over deze WhatsApp-dienst? Klik hier!