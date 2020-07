Hoe (on)professioneel zijn selfies op social media?

Onderzoek

In het betreffende onderzoek draaide het niet alleen om bikinifoto’s van verpleegkundigen. Ook om het vasthouden of consumeren van alcohol in social posts. En vlak (volgens de resultaten) ook het dragen van andere ongepaste kleding, zoals ondergoed en provocerende verkleedkleding, niet uit. Onder #MedBikini barstte het los van de artsen die foto’s van zichzelf in zwemkleding postten.

Als reactie postten artsen van over de hele wereld een foto van zichzelf in zwemkleding.

Veelal dames, en af en toe dook er ook een man op:

Andere beroepen

Is het werkelijk onprofessioneel om met een dergelijk beroep een foto van jezelf in zwemkleding te plaatsen? Of met een alcoholhoudend drankje in je hand of aan je lippen? En hoe zit het dan bij andere beroepen? Hoe zit het bijvoorbeeld met docenten op de middelbare school? Zijn zij professioneel als ze foto’s van zichzelf in zwemkleding posten? En hoe kijken we er tegenaan als we de wijkagent op social media tegenkomen in slechts een zwembroek? Wanneer is het eigenlijk wel professioneel? En betekent dat dan dat eigenlijk niemand meer een foto van zichzelf in zwemkleding kan plaatsen?

Praat mee:

Vind jij het professioneel om selfies in zwemkleding op social media te posten met een dergelijk beroep? Praat mee op onze Facebook-pagina!