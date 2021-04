Weekhoroscoop 15 - Vuurwerk in bed, Stier!

Ram

Liefde: Je hebt meer zelfvertrouwen en dit straal je ook aan alle kanten uit. Deze houding staat je fantastisch en dat vindt je geliefde ook.

Financiën: Hoewel je genoeg geld hebt om echt iets moois te kunnen kopen, houdt je het liever bescheiden. Wie het breed heeft hoeft het zeker niet ook altijd breed te laten hangen, vind je.

Werk: Je hebt meer behoefte aan zelfstandigheid. Is dit niet mogelijk dan zul je proberen om meer de leiding te nemen of meer initiatief te tonen om de dingen toch op je eigen manier te kunnen doen.

Persoonlijk: Zonder er al te veel woorden aan vuil te maken weet je eventuele profiteurs of klaplopers prima op afstand te houden.

Stier

Liefde: Je bent supergevoelig en hebt hierdoor ook behoorlijk lange tenen waardoor het zomaar flink kan donderen in huize Stier. Daarbij dien je je iets meer aan je geliefde aan te passen. Al met al een ingewikkeld weekje. Het voordeel? Vuurwerk in bed!

Financiën: Iets heeft je onverdeelde aandacht maar helaas, het is ver boven je budget. Probeer jezelf te bedwingen, als je het toch besluit te kopen ga je echt een karige periode tegemoet.

Werk: De banden met je collega’s of werkgever worden hechter. Dit kan letterlijk zijn door middel van een contract, maar het kan ook betekenen dat de onderlinge sfeer er flink op vooruit gaat.

Persoonlijk: Bekijk niet alles alleen maar vanuit je eigen oogpunt, maar probeer je ook in een ander te verplaatsen. Niet iedereen is hetzelfde.

Tweelingen

Liefde: Waar je soms nog wel eens een beetje stoer uit de hoek kunt komen spelen er nu plotseling toch meer emoties mee. In positieve zin!

Financiën: Er is met betrekking tot je werk of je algehele financiële situatie goed bericht naar je onderweg in de vorm van een brief, mail of telefoontje. Je gaat er in elk geval op korte termijn op vooruit!

Werk: Vooral op communicatief gebied ben je deze week ijzersterk. Het kost je geen enkele moeite om mensen te adviseren of anderen iets te verkopen. Je straalt zoveel zelfvertrouwen uit dat anderen graag iets van je aannemen.

Persoonlijk: Pas op dat je niet teveel kletst. In je enthousiasme praat je snel je mond voorbij.

Kreeft

Liefde: Met de seks zit het wel snor momenteel. Niet dat jullie nu de hele Kamasutra van voor naar achter uitspelen maar de beleving is wel helemaal top. Bepaalde strubbelingen op het emotionele vlak worden opgelost.

Financiën: Troostgedrag is je momenteel niet vreemd. Even minder lekker in je vel? Een mooie tas, nieuwe laarzen of andere onnodige hebbedingen vrolijken je wel weer op. Goed voor je hum maar op dit moment slecht voor je portemonnee!

Werk: Je kunt wat dwangmatig reageren wanneer de dingen niet helemaal gaan zoals je graag zou willen. Er is uiteraard niets mis met nauwkeurigheid maar wees niet te pietluttig, dat kost alleen maar onnodig extra tijd.

Persoonlijk: Probeer je andermans leed niet te zeer aan te trekken. Meeleven is mooi maar het is niet de bedoeling dat je alles op je schouders en mee naar huis neemt.

Leeuw

Liefde: Je voelt je fit en hebt dan ook veel zin om buitenshuis sportieve activiteiten te ondernemen. Of je partner je ook kan bijhouden is echter de vraag. Als hij of zij al zin heeft om mee te gaan…

Financiën: Je hebt momenteel meer te besteden dan je vrienden of partner waardoor de kans groot is dat als er eten besteld gaat worden jij degene bent die deze week trakteert.

Werk: Er is sprake van onverwachte concurrentie. De ander komt van een koude kermis thuis, je staat natuurlijk niet zomaar je plekje af.

Persoonlijk: Klussen die al veel te lang op de plank liggen kunnen nu worden afgemaakt. Niet alleen op je werk, ook thuis heb je nog genoeg te doen. En je hebt er nog helemaal zin in ook!

Maagd

Liefde: Dit is een fijne week om je samen met je geliefde even heerlijk terug te trekken. Geen drukte, geen bezoek en geen klusjes of andere werkzaamheden. Gewoon even pure ontspanning en gezelligheid voor twee.

Financiën: Je logisch denkvermogen is even in quarantaine. Stel belangrijke zaken van financiële aard even uit tot je de dingen weer wat helderder ziet en onderteken niets waar je niet meer onderuit kunt.

Werk: Je hebt een ontzettend kort lontje waardoor alles en iedereen je van het ene op het andere moment kan irriteren. Bijt op je tong en slik je woorden in als je een onzinnige ruzie wilt voorkomen.

Persoonlijk: Je staat voor een belangrijke beslissing en hoewel je het fijn vindt om hier even met iemand over te praten weet je eigenlijk zelf het antwoord al.

Weegschaal

Liefde: Jij en je geliefde groeien met de dag meer naar elkaar toe en leren elkaar steeds beter begrijpen. Wat er ook gebeurt, alles valt op een rustige manier uit te praten.

Financiën: Je geeft momenteel het meeste geld uit aan je woning en eventueel bezoek. Je vindt het fijn om de mensen die je ontvangt het op alle mogelijke manieren naar de zin te maken.

Werk: Je bent wat minder actief deze week en hebt de neiging tot het voor je uit schuiven, zelfs het afschuiven van werkzaamheden. Niet eens zozeer omdat je het zo ontzettend druk hebt, je hebt er gewoon even geen zin in.

Persoonlijk: Vriendschap speelt nu nog meer dan anders een belangrijke rol. Het maakt je leven rijker en brengt een oprecht geluksgevoel bij je teweeg.

Schorpioen

Liefde: Je partner is kennelijk enorm geïrriteerd door iets wat jij hebt gedaan of gezegd. Even langer nadenken voor je bepaalde acties onderneemt is dan ook niet onverstandig.

Financiën: Machines of apparatuur gaan kapot waardoor je zomaar diep in de buidel moet tasten om een en ander te laten repareren of vervangen.

Werk: Je staat flink onder druk waardoor je genoodzaakt bent je planning om te gooien of over te werken. Maak het jezelf zo makkelijk mogelijk en laat je vooral niet gek maken. Morgen weer een dag!

Persoonlijk: Dit is een prima week om schoon schip te maken en alles wat je niet meer bevalt uit je leven te verwijderen. Of uit je huis. Een grootschalige opruiming zou je ook absoluut goed doen.

Boogschutter

Liefde: Binnen de relatie is wat onrust te verwachten, maar gelukkig doet een goed gesprek wonderen. Vooral als je zelf ook bereid bent wat water bij de wijn te doen hoeft een ruzie niet lang te duren.

Financiën: Een investering kost misschien meer dan je denkt maar kan je ook meer opleveren dan je denkt, dit is absoluut het overwegen waard.

Werk: Hoewel je boordevol energie zit, laat wel je concentratie wat te wensen over. Hierdoor kun je weliswaar veel doen in korte tijd, maar besteed je ook (te) veel aandacht aan overbodige dingen.

Persoonlijk: Je trekt teveel verantwoordelijkheden naar je toe waardoor je minder tijd hebt om goed voor jezelf te zorgen. Dat is natuurlijk niet de bedoeling.

Steenbok

Liefde: Hoewel je duidelijk de splinter in het oog van je partner ziet, zie je de balk in je eigen oog over het hoofd. Kom kom Steenbok, waar twee kijven…

Financiën: Je hebt een scherpe visie waarmee je zomaar een gat in de markt ontdekt. Zelfs als er flink geïnvesteerd moet worden kan het een waar succes worden. Tijd voor een businessplan?

Werk: Je bent vriendelijk maar bakent desondanks duidelijk je grenzen af. Niemand haalt het in zijn hoofd om eroverheen te gaan. Je dwingt met deze houding duidelijk respect af.

Persoonlijk: Leg jezelf niet onnodig beperkingen op. Je bent tot veel meer in staat dan je voor mogelijk houdt.

Waterman

Liefde: Je hebt moeite met goedbedoeld advies en al helemaal wanneer dit ongevraagd gegeven wordt. Maak je niet druk, je geliefde denkt alleen maar mee en heeft het beste met je voor.

Financiën: Houd je vooral aan de regels, er hangt deze week een boete of bekeuring boven je hoofd!

Werk: Aangezien je oog voor detail momenteel wat te wensen overlaat, kun je je nu beter even richten op werkzaamheden die minder precisie vereisen. Bij routineklussen kan er weinig mis gaan.

Persoonlijk: Vier seizoenen in een dag, je bent net zo veranderlijk als het weer. Geen goed moment dus om belangrijke beslissingen te nemen op welk gebied dan ook.

Vissen

Liefde: Je geliefde kan middels een handeling of uitspraak onbedoeld een herinnering bij je naar boven halen waar je je niet prettig bij voelt. In plaats van jezelf terugtrekken kun je er beter even rustig over praten.

Financiën: Je beschikt over voldoende financiële middelen waardoor je eindelijk iets kunt kopen dat al een poos op je verlanglijstje staat. Geniet ervan, je hebt het dubbel en dwars verdiend!

Werk: Tijdens vervelende werkzaamheden heb je last van uitstel -of vluchtgedrag (bijvoorbeeld in je telefoon of op Google) waardoor het alleen maar langer duurt voor je je werk af hebt.

Persoonlijk: Kijk niet te diep in het glaasje! Je laat je nu gemakkelijk verleiden tot het drinken van teveel alcohol.