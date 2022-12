Tips om nú de leukste feestitems te shoppen

„Ook al heb je geen grootse plannen om het jaar feestelijk gekleed uit te luiden, dan nog is het verstandig om tussen kerst en oud en nieuw even te winkelen en nog leuke feestkleding te kopen. Dit is namelijk iets wat de winkels niet laten hangen de week erna en dat dus de winkel uit moet. Flinke kortingen zijn het gevolg en daar kun je van profiteren. Met name de glitteritems die nu actueel zijn gaan nog wel een poosje mee tijdens aankomende feesten, want glitteritems zijn hot. Dus daar kom je ook de rest van het jaar goed mee weg, ook al ogen deze kledingstukken nu wat kerstig. Probeer het echter op de langere termijn te zien.

Strandfeest

Denk bijvoorbeeld aan een glitterblazer, een glitterbroek, een glitterjurk of een ander basisstuk. En bedenk alvast dat je deze ’glimmers’ prima kunt combineren met een jeans, een leren jack, een zijden blouse of wat dan ook. Een glittertop draag je straks in de zomer ook gewoon naar een strandfeest op een lange of korte rok. Vergeet ook een kraakheldere witte blouse niet, nu in veel feestcollecties aanwezig, maar wel het hele jaar door te dragen en altijd goed om feestelijk voor de dag te komen. Combineer die eenvoudige witte blouse met een paar mooie manchetknopen, een opvallende ketting, mooie broches (meerdere, bijvoorbeeld ook op de kraag), een hoog opgesneden Dietrich-broek in het zwart. En natuurlijk kan die witte blouse ook prima gedragen worden onder een mouwloos jurkje waardoor die ook weer gedragen kan worden in de koudere wintermaanden. Het is sowieso een prima tip om feestelijke jurken nu te scoren, omdat die altijd wat bloter zijn en die kun je dan straks in de zomer weer prima tevoorschijn halen.

LBD

De absolute klassieker voor de feestdagen is de LBD (Little Black Dress) die in overvloed in de winkels hangt rond deze tijd. Altijd een goede aankoop dus, want dit draag je het hele jaar door en kun je ook eindeloos combineren met andere kledingstukken uit je eigen kast. Concentreer je naast de zwarte LBD ook op andere kleuren- ook al zijn ze heel opvallend. Een fluo jurkje kan bijvoorbeeld straks in het voorjaar heel mooi staan en dat terwijl je dit jurkje nu toch echt over zou slaan. Kijk dus gerust een seizoen verder! Maak eventueel ook een lijstje van aankomende feesten. Ben je zelf binnenkort jarig, gaat er een vriendin trouwen? Dat zijn allemaal momenten waarop je best iets meer uit kunt pakken dan normaal en feestkleding is daar zeer geschikt voor.

Eyecatchers

Inventief shoppen naar feestelijke items is dus het credo. Die knaloranje glittertas of die gouden of zilveren laarsjes doen het echt niet alleen maar goed tijdens de feestdagen. Het hele jaar door kun je met deze eyecatchers hoge ogen gooien. Vooral als je de rest van de outfit bescheiden houdt bij dergelijke opvallende stukken. Dan zijn niet alleen alle ogen daarop gericht, maar voel je je ook niet als een enorm feestelijk uitgedost persoon. Zelf scoor ik direct na de feestdagen altijd opvallende schoenen met de nodige strassversiering, veren of wat dan ook voor een opsmuk.

Deze zomer kocht ik online bijvoorbeeld al een paar suède enkellaarzen met glitters en studs waarbij ik zeker niet alleen de feestdagen in gedachten had, maar die ik zeker wel gedragen heb met de kerst. En ook nu blijven ze actueel, vooral als ik een dag wat minder opvallende kleding draag of geheel in het zwart gehuld ga. Een andere vaste aankoop na de feestdagen zijn kleurrijke en feestelijke shawls. Daar kun je immers nooit genoeg van hebben? Intussen heb ik stapels liggen waar ik dankbaar gebruik van maak als ik even niet weet wat ik aan moet trekken tijdens een feest, presentatie of een borrel.

De meest eenvoudige outfit verandert namelijk meteen bij het afstylen met een flamboyante shawl, een cape of een pashmina. Ik hoef natuurlijk niet te vertellen dat de glittervarianten of de shawls met veel kleur en prints mijn favoriet zijn. Daarnaast haal ik dan mijn meest succesvolle trucje uit: ik kies bestaande accessoires in de kleuren uit de shawl zodat het net lijkt alsof ik een totaal nieuwe outfit heb gekocht. Niets is minder waar, want het komt allemaal uit de eigen kast, alleen combineer ik het op de juiste manier!

Lingerie

Tot slot: richt je niet alleen op basisitems maar ook op accessoires en lingerie. Feestelijke lingerie is namelijk ook niet seizoensgebonden en kun je ook het hele jaar door dragen. Dat die lingerie er dan is in luxere materialen zoals bijvoorbeeld fluweel, satijn of zijde is geen punt. En ook de kerstachtige kleuren zoals bordeauxrood, nachtblauw, lavendel of diepgroen zijn het hele jaar door prima met andere kledingstukken te combineren. Een voordeel is dat je voor een kortingsprijs ook weer eens een ander lingeriemerk kunt uittesten en zo uiteindelijk vast weer een paar nieuwe favorieten ontdekt!

Basis

Die eigen kledingkast is wel de basis dus het kan geen kwaad om daar af en toe eens grondig doorheen te gaan. Doe items die je al een paar seizoenen draagt weg, breng ze naar de kringloop, doe ze naar het goede doel of zet ze op Vinted. Afgelopen zomer heb ik van het geld dat ik verdiende met de verkoop via Vinted toch weer een leuke tas weten te kopen en dan is het dus echt de moeite waard om je eigen kledingstukken te recyclen. Heb je vriendinnen met dezelfde maat? Dan kan het geen kwaad om daarmee eens een ruilactie op te zetten, vooral als je niet bij elkaar in de buurt woont. Geen mens die dan ziet dat jullie dezelfde kleding achter elkaar dragen. Nog een fijne tip: speur naar stylisten en influencers die zoveel kleding gratis krijgen dat ze uit hun appartement groeien en dus regelmatig hun waar te koop zetten voor een prikkie. Op die manier heb je vrijwel nieuwe kleding voor een prikkie, want die spullen zijn hooguit één keer gedragen en dus nog zo goed als nieuw. Vergelijk het gerust met de aankoop van een tweedehands auto die alleen in de showroom gestaan heeft of waar af en toe een proefrit mee is gemaakt. De kop is eraf zegt men dan, maar je krijgt die auto wel voor een veel aantrekkelijkere prijs.

OPROEP!

Heb je ook een prangende modevraag waarop je dolgraag een antwoord zou willen weten? Bijvoorbeeld hoe je voor bepaalde kleuren kiest, waar je met maat 42 schoen als vrouw terecht kunt of welke materialen superstretch zijn… Stuur dan een mail naar k.querfurth@telegraaf.nl en wie weet komt jouw vraag aan bod in de volgende Kims Kwestie.

Wil je niets van VROUW missen?

Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een e-mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.