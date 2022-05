Premium Het beste van De Telegraaf

Weddingplanner Rosanne: 'Het is vechten om ergens te kunnen trouwen'

Door Puk van Spall

„Na een heftige dag in de huisartsenpraktijk met verdrietige en zieke mensen, geven de vrolijke bruidsparen mij weer energie.” Ⓒ Sasha Lambert

Niks QR-codes of testen voor toegang, we kunnen weer zonder gedoe een feestje vieren. En daar zijn niet alleen wij heel blij om, maar ook de vrouw die daarvan moeten leven. Rosanne Stikvoort (35) is getrouwd en heeft een zoontje (3). Overdag werkt ze als doktersassistent in een huisartsenpraktijk en ’s avonds en in het weekend knalt ze als weddingplanner.