Daghoroscoop 20 september - Ontspan en amuseer je, Ram!

VANDAAG JARIG

Hoewel andere mensen belangrijk zijn en je in sociaal opzicht in de smaak valt, kan het ineens nodig zijn om meer op jezelf te focussen en op je eigen welbevinden. Zoek de balans tussen jouw interesses en die van anderen. Voer veranderingen liever nu door dan later, als het moeilijker wordt.

RAM

Je kunt bij jezelf een nieuw talent ontdekken; durf te experimenteren. Een cursus zal de moeite waard blijken en je inspireren. Maak je niet te sappel als je een afspraak hebt met een nieuweling(e); ontspan en amuseer je.

STIER

Een nieuwe relatie kan op de proef worden gesteld. Beloof in een edelmoedige bui niet meer dan je kunt waarmaken; het kan geen kwaad je af te vragen waarom je dat doet. Welke rol spelen andere mensen eigenlijk in jouw leven?

TWEELINGEN

Als je veel inspanning hebt gestoken in het realiseren van jouw ambities, zul je daar dit jaar de vruchten van plukken. Nu je weet hoe je succesvol kunt worden, zal jouw zelfvertrouwen terugkeren en kun je autonomer functioneren.

KREEFT

Het wachten op iets belangrijks kan de dag een nerveuze ondertoon geven. Het kan met een contract of deal te maken hebben. Zorg goed voor jezelf. Naarmate de geest minder wordt belast, denk je scherper en neem je de beste beslissingen.

LEEUW

Doe kalm aan, ook al blaak je van energie. Je maakt brokken als je je haast. Gebruik jouw energie voor de juiste zaken. Leen geen geld en gok evenmin. Met hard werken en eerlijkheid maak je indruk op de juiste mensen.

MAAGD

Je kunt geen topprestatie leveren als je niet 100% fit bent. Joggen, fietsen en fitness zijn activiteiten die stress wegnemen, de ademhaling reguleren en het hart versterken. Overdrijf het echter niet. Zorg voor veel frisse lucht.

WEEGSCHAAL

Speculeren met onroerend goed is profitabel, maar blijf wel realistisch. Het kan moeite kosten jouw ongelijk te bekennen met betrekking tot een gezinsprobleem. Maak je een werkwijze eigen waarmee je tijd kunt besparen.

SCHORPIOEN

Tot half november kun je actief je doelstellingen nastreven. De truc is om het evenwicht te vinden tussen wat je zelf vindt en wat anderen verlangen. Je zult moeiteloos anderen overtuigen, maar sta open voor een compromis.

BOOGSCHUTTER

Neem de leiding, maar let goed op wat je vraagt, want je zult het krijgen. Zakelijke en persoonlijke beslommeringen kunnen nu snel geregeld worden. Doe wat je goeddunkt voor iemand die extra liefde en aandacht nodig heeft.

STEENBOK

Vergeet schone schijn en steek moeite in wat blijvend is. Kijk liever waar je naartoe wilt dan naar hetgeen dat is geweest. Maak plannen voor de rest van het jaar en zet de eerste fase in gang. Motiveer ongemotiveerde mensen.

WATERMAN

Het moment is gekomen om een beslissing te nemen over je carrière. Jouw besluit zal invloed hebben op de relatie met huisgenoten. Het aanvaarden van een bedrag ineens is misschien niet verkeerd. Kom wel plichten na.

VISSEN

Strijd tegen angst en treed uitdagingen moedig tegemoet. Of je nu wint of verliest: je zult trots zijn dat je het hebt geprobeerd. Op sportief gebied kun je goed presteren, al zul je mogelijk wel aan jouw fitness moeten werken. Speel niet vals!

Als eerste een seintje als er een nieuwe daghoroscoop online staat? Meld je dan aan voor onze exclusieve WhatsApp-dienst:

Zet het nummer 06-13651435 in je contacten.

Stuur de tekst ’daghoroscoop aan’ via WhatsApp naar bovenstaand nummer.

NB: je ontvangt geen bevestiging van je aanmelding.

Vanaf nu word je als eerste op de hoogte gesteld van de publicatie van een nieuwe daghoroscoop. Snel en gemakkelijk via WhatsApp!

Afmelden? App ’daghoroscoop uit’ naar hetzelfde nummer. Meer weten over deze WhatsApp-dienst? Klik hier!

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.