Ik ben er trots op…

„Dat ik nu fitter dan ooit ben. Tijdens de coronapandemie hebben mijn man en ik een knop omgezet. We vertikten het om met een zak chips op de bank te gaan hangen en besloten aan onszelf te gaan werken. We legden alle dieet- en sportboeken op tafel, plukten de dingen die werkten eruit en schoven die als een soort puzzel in elkaar. Omdat mensen ons steeds vaker om tips vroegen, zijn we een bedrijf begonnen. Daarmee begeleiden we nu bekende en onbekende Nederlanders naar hun beste fysiek. En zelf zijn we dus fitter dan we ooit zijn geweest. Daar ben ik héél trots op.”

Ik zie mezelf het liefst…

„In een mooie jurk, hakken, make-up. Doordeweeks loop ik meestal in sportkleding of jeans met bergschoenen. Daarom vind ik het leuk om me helemaal op te doffen als we een avondje uit gaan. Ik zie mezelf ook graag zoals ik nu op de foto sta, in lingerie. Ik vind dat ik best mag laten zien waarvoor ik zo hard werk.”

Ik train…

„Als de kinderen naar school zijn. Dan stap ik de sportschool in. Vijf dagen per week doe ik krachttraining ‒ nooit dezelfde spiergroep twee dagen achter elkaar ‒ en meestal ook nog cardio. We hebben de luxe dat we thuis een gym hebben kunnen maken. Zo vaak sporten lijkt misschien veel, maar ik voel me er heerlijk bij. Als ik sport, kom ik in een positieve flow. Ik ben me bewuster van wat ik eet, stress verdwijnt en ik voel me energiek. Als ik dat er allemaal voor terugkrijg, is vijf dagen helemaal niet zo veel.”

Ik eet…

„Gewoon koolhydraten. Alles en iedereen heeft ons altijd verteld dat die slecht zijn. Maar om goed te kunnen functioneren, heeft je lichaam juist koolhydraten nodig. Levensstijlen als keto of koolhydraatarm gaan geen leven lang mee. Daarom eet ik eigenlijk heel normale dingen, maar pas ik ze een klein beetje aan voor een gezonde verhouding tussen koolhydraten, eiwitten en vetten. Daarbij doe ik aan intermittent fasting: ik eet alleen tussen elf uur ’s morgens en zeven uur ’s avonds. Ik merk dat die manier van eten mijn lichaam rust geeft. Maar op vakantie laat ik alles los. Dan drink ik ook gerust een glas wijn, wat ik thuis helemaal niet doe.”

Mijn man vindt mij…

„Sexy. Hij heeft net de lenzen in zijn ogen laten vervangen omdat hij steeds slechter zag, en ik was bang dat hij nu hij weer scherp ziet zou schrikken van mijn rimpels, haha. Het tegenovergestelde gebeurde. Hij gaf me altijd al complimentjes, maar doet dat nu nóg meer. We zijn al vijfentwintig jaar samen en nog elke dag geeft hij me het gevoel dat hij verliefd op me is. Hij zegt dat ik er leuk uitzie en dat hij me sexy vindt en trots op me is. Hij heeft me zelfs opgegeven voor deze rubriek!”

