Zo wordt het dragen van een mondkapje prettiger

1. Mondkapjes zonder elastiek

Ben je geen fan van die elastieken achter je oren? Kies dan voor een mondkapje dat je moet strikken. Zo heb je geen last van schurende elastieken achter je oren.

2. Gebruik een verlengstuk

Een verlengstuk kan ook helpen om geschuur achter je oren te voorkomen. Je verbindt met het verlengstuk de twee elastieken, die je normaal achter je oren hebt, aan de achterkant van je hoofd. Geen geschuur meer dus!

3. Let op je ademhaling

Sommige mensen gaan sneller ademen zodra hun mond en neus worden bedekt, stelt longfysioloog Frans de Jongh in een artikel in Trouw. Het kan zijn dat je onbewust aan het hyperventileren bent doordat je lichaam merkt dat er te weinig CO2 uitgeademd wordt of omdat je stress ervaart. Let dus goed op je ademhaling. Dat kan al helpen om het dragen van een mondkapje minder onprettig te maken.

4. Gebruik mondkapjesspray

De West-Brabantse ontwikkelingsmaatschappij Rewin heeft een aantal bedrijven gekoppeld die samen hebben gewerkt aan een mondkapjesspray. Je sprayt de spray aan de binnenkant van je mondkapje en dat moet ervoor zorgen dat je makkelijker kan ademen wanneer je een mondkapje draagt.

5. Regelmatig wisselen

Volgens longfysioloog De Jongh kan het mondkapje gedurende de dag zwaarder worden van de condens. Hierdoor neemt de ademweerstand toe en dit kan hoofdpijn veroorzaken. Wissel daarom regelmatig!

6. Smeer geen crème op je gezicht, voorkom mascné

Dokter Els Van Autryve, diensthoofd dermatologie in het AZ Maria Middelares in Gent, zegt in het AD dat onze huid erg lijdt onder het dragen van een mondkapje. Ze vertelt dat door de wrijving en het vochtige milieu achter het mondkapje er makkelijk poriën verstopt raken. Verder zegt ze dat het ook kan komen doordat mensen hydraterende crèmes op hun gezicht smeren en daarna een mondkapje op doen. Dat veroorzaakt juist een verstopping in de poriën wat leidt tot puistjes en ontstekingen, mascné dus. Niet bepaald comfortabel als je helemaal onder de onzuiverheden zit als je het mondkapje af doet.

7. Kies voor een wegwerp mondkapje

Al die stoffen mondkapjes in die vrolijke printjes zijn natuurlijk fantastisch, maar het is lastiger om adem te halen wanneer je deze draagt. De stof is vaak dikker dan een wegwerp mondkapje en als je het mondkapje lang op moet hebben is dat niet fijn. Kies dus voor een wegwerp mondkapje, zodat je makkelijker kan ademen.