Premium Het beste van De Telegraaf

VROUW Magazine Sommelier Maaike - ’Het is een feest om weer open te zijn: blije gasten, blije bediening’

Door Sabine Leenhouts Kopieer naar clipboard

’Ook tijdens het kraambezoek voor Lieuwe trakteerden we onze gasten eerder op hartige hapjes en een lekker glas wijn dan de gebruikelijke beschuit met muisjes.’ Ⓒ Brenda van Leeuwen

Bij een bourgondisch leven hoort ook een lekker glas wijn. Sommelier Maaike Kauffman (35) weet precies wat het beste bij een gerecht past en legt dat met liefde aan tafel uit. Maar wat doet ze met betweters of bocht? Maaike werkt als hoofd sommelier voor restaurant Héroine in Rotterdam. Ze is getrouwd met chef-kok Sergio Kross (43), hun zoontje Lieuwe is net vijf maanden oud.