’Ik ben stiekem verliefd en mijn man weet van niks’

„Ik ben stiekem verliefd en niemand die het weet. Ook mijn man niet. In mijn ogen is het iets totaal onschuldigs, want ik heb de man in kwestie nog nooit gezien. Ik weet niet eens honderd procent zeker of hij wel degene is die hij claimt te zijn. Ik ken hem namelijk via Wordfeud, het online scrabblespelletje dat al meer dan tien jaar op mijn iPad staat. Een jaar of drie geleden was ik het een beetje zat om steeds van mijn schoonzus te winnen en besloot ik eens te spelen tegen een kandidaat die door de app werd gekozen.

Toen ik dat eerste spel won van Bink69, feliciteerde hij me via de chatfunctie van het spel. Het was een onschuldig berichtje. Hij schreef dat het lang geleden was dat hij door een vrouw was verslagen. Ik reageerde daar natuurlijk op met een voorstel tot revanche. Dus zo begon ons tweede potje. Vanaf dat moment stuurde hij tussendoor ook berichtjes. Dingetjes als ’goed gevonden’ of ’zo, zo, 3 keer woordwaarde!’ Ook ik begon tussen de zetten door met hem te chatten en na een week of wat merkte ik dat ik steeds meer ging uitkijken naar onze spelmomenten ’s avonds op de bank. Mijn echtgenoot houdt van praatprogramma’s en hij kijkt het liefst elke avond naar Op1 en Jinek. Ik volg dat maar met een half oog en oor, en blijf intussen gewoon mijn woordjes leggen. Dat ik ook chat met mijn tegenstander heeft mijn man niet eens door. Omdat ik ook nog spelletjes met mijn schoonzus speel en zij daar op bijvoorbeeld familieverjaardagen weleens iets over zegt, denkt hij er niks van. Ik check Facebook, kijk filmpjes, doe een spelletje met zijn zus... Maar de hele dag verheug ik me op het moment dat ik weer even contact kan hebben met Bink69.

Inmiddels weet ik dat hij Harold heet en dat 69 zijn geboortejaar is. Bink is de naam van zijn teckel. Hij is gescheiden en heeft twee dochters die net het huis uit zijn. Hij schreef over de moeizame scheiding van zijn vrouw en de studiekeuzes van zijn meiden. Ik vertelde hem ook over mijn thuissituatie. Toen hij vroeg wat mijn man ervan vond dat ik zoveel met hem zat te chatten, biechtte ik op dat hij van niks weet. Dat ik het wel spannend vond om deze vriendschap met een leuke man voor mezelf te hebben. Dat was voor hem het startsein om de berichtjes net wat uitdagender en frivoler te maken. Zo werd de aanhef van zijn appjes ’dag schoonheid’ en legde hij af en toe woorden als ’schatje’ maar ook ’seks’ en ’vulva’. Onze berichtjes werden broeieriger. Hij vroeg of ik weleens over hem fantaseerde en vertelde dat hij regelmatig aan mij dacht en zich inbeeldde hoe onze eerste ontmoeting zou zijn. Daar ging ik niet op in, maar ik vertelde hem wel dat ik ook vaak aan hem dacht.

Maar afspreken wil ik niet. Hij weet namelijk niet dat ik van 1948 ben. Dat mijn kinderen al lang en breed uit huis zijn en dat ik oma ben van vier heerlijke kleinkinderen. Daarbij hoef ik helemaal geen minnaar of zo. Ik vind het gewoon leuk om op deze, best onschuldige, manier contact te hebben met een man die ook een fantasiebeeld van mij heeft gemaakt. Na ruim vijftig jaar met dezelfde partner is een klein beetje extra aandacht van een andere man heerlijk voor mijn ego. Zeker als hij ruim twintig jaar jonger is…”

De Opgebiecht is gebaseerd op waargebeurde verhalen.

