Myrthe (47): ’Ik ben ik. Zonder borsten, maar nog steeds dezelfde persoon’

Myrthe: „Het was fysiek en mentaal een pittig proces, maar direct na de operatie voelde ik dat het goed was.” Ⓒ BRENDA VAN LEEUWEN

Misbruik, ziekte, stress. Deze vrouwen hebben een zware tijd achter de rug. Maar nu lacht het leven hen weer toe en houden ze oprecht van hun lijf. Dit keer het verhaal van Myrthe Johansen (47). Nadat er een voorstadium van borstkanker werd geconstateerd, liet ze beide borsten amputeren. Het was wel even wennen, maar nu vindt ze haar lijf ook zonder borsten fantastisch. Myrthe is getrouwd, moeder van Lars (20) en Laila (17), en werkt als natuurvoedingsadviseur en hormooncoach.