’Help, ik ben 15 kilo aangekomen, maar wil geen tenten dragen’

Dat geldt dus ook voor lezeres Diana. Zij is de afgelopen coronatijd 15 kilo zwaarder geworden en weet niet zo goed meer hoe ze zich moet kleden: „Help, ik ben aangekomen, maar ik wil geen tenten dragen.”

Lang vest

„Dat hoeft gelukkig ook niet! Zelf ben ik ook nogal een jojo-type en ik heb doorgaans voor twee maten in de kast hangen. Het is ook zeker niet nodig om tenten te dragen en af te zien van de huidige modetrends, want er is voor elk wat wils (dus ook in elke maat). Onderstreep je pluspunten als curvy vrouw en leg de nadruk op jouw pluspunten zoals lange benen, decolleté, taille of schouders. En bedenk dat de gemiddelde maat van de Nederlands vrouw maat 42 is, dus in principe zijn er nogal wat ‘lotgenootjes’ in ons land die stuk voor stuk het predikaat ‘curvy’ krijgen.

Persoonlijk laat ik mijn taille vaak zien, maar kies ik wel voor A-lijn tunieken en jurken, omdat die zo lekker losjes naar beneden vallen en dus iets ruimer op de heup gesneden zijn, waardoor alles niet te strak oogt. Te strakke kleding doet sowieso geen mens goed, maar te wijde ook niet. Kies iets daar tussenin. Of ga voor een strakke jurk of tuniek en draag daarover een lang vest of een kimono. Dat oogt direct een stuk slanker optisch gezien, en maakt je ook ineens veel langer vanwege het lange vest. Met een paar sleehakken of een stoere cowboylaars eronder oogt het geheel dan ook ineens heel anders.

Stretchmaterialen

Curvy vrouwen staan volop in de schijnwerpers. Denk aan voorbeelden als Kim Kardashian of topmodel Ashley Graham. En gelukkig zijn er tegenwoordig ook steeds meer curvy collecties waarbij juist de aandacht ligt op net zulke leuke kleding als die in de standaard confectiemaat 38. En in deze collecties is rekening gehouden met een wat voller postuur. Een rechte, lange maxi-jurk kan bijvoorbeeld erg leuk zijn, maar is geen aanrader voor een steviger type, want het oogt nogal gedrongen. Een A-lijn jurk die naar beneden toe uitloopt, is dan een stuk beter.

Stretchmaterialen doen het vooral goed, want die geven lekker mee en ogen ook niet alsof je een te kleine maat hebt gekocht. Daardoor kun je ook goed strakke kleding dragen en hoef je geen ‘oversized tenten’ aan te trekken. Soepelvallende materialen zijn de beste keus, aangezien die comfortabel zitten, maar ook vloeiend vallen en dus een pondje meer verhullen.

Ook jeans in stretchkwaliteit is een goed idee, want op die manier past een spijkerbroek eindelijk een keer zowel in de slanke taille als op de wat bredere heupen. De stretch wikkeljurk is ook echt een musthave: deze past namelijk altijd - je strikt de jurk op de maat die je op dat moment hebt.

Kleermaker

Schroom niet om bepaalde kleding die niet perfect zit toch te kopen! Laat je niet weerhouden doordat de taille iets te wijd is of omdat een mouw iets te strak zit. Als je tegen een leuk kledingstuk aanloopt of eventueel zelfs tegen een afgeprijsd item, is dit geen probleem. Je gaat met het gekochte item gewoon naar de kleermaker en laat daar een paar kleine aanpassingen doen die nauwelijks kosten met zich meebrengen. En je hebt uiteindelijk toch dat leuke koopje te pakken en ook nog eens helemaal voor jou op maat, dus eigenlijk couture, gemaakt.

Bij bredere heupen kan een blote hals bijvoorbeeld voor afleiding zorgen en een diepe V-hals kan voor een droomdécolleté zorgen. Dit heeft een kleermaker zo voor elkaar! Soms kost het dus maar een paar tientjes, maar dit geeft je wel het juiste gevoel: namelijk dat je gewoon kunt shoppen zonder al te veel restricties. Bedenk ook dat bijna niemand zo een perfect zittend kledingstuk uit de rekken haalt. Eigenlijk zou iedereen gewoon de kleren op maat moeten laten aanpassen bij de kleermaker, dat zou heel wat miskopen schelen.

Knalkleur

Accessoires passen altijd en dat is een hele opluchting. Zo blijft het shoppen toch altijd weer leuk! En hoewel je misschien al tien tassen in de kast hebt staan, kan daar altijd nog wel iets bij. Een gekke, opvallende tas in een knalkleur gezien? Dat zou wel eens het perfecte accessoire kunnen zijn voor een feestje waarbij dit de gehele outfit opleukt. Kies bijvoorbeeld voor een accessoire in dezelfde print als de outfit, dezelfde kleurnuances of ga juist helemaal de andere kant op en kies voor totaal andere kleuren, waardoor de accessoires een heuse eyecatcher worden.

Nude tinten

Kant is ook een prima materiaal, deze stof zorgt voor een doorkijkje en oogt dus niet zo robuust als bijvoorbeeld wollen items. Bovendien heeft kant altijd een sexy uitstraling, waardoor de kleding instant vrouwelijker oogt. Ook transparante mouwen doen het goed bij een wat voller postuur, omdat die de outfit min of meer ‘breken’, waardoor de armen ook slanker lijken.

Datzelfde geldt overigens voor schoenen en laarzen in nude tinten, die laten de benen langer doorlopen waardoor ze langer lijken. Een zwarte jeans met daaronder zwarte cowboylaarzen met een hak is ook een prima optie: door zowel de broek als de laarzen in één kleur te kiezen, creëer je een slanker silhouet.

Oproep!

Heb je ook een prangende modevraag waarop je dolgraag een antwoord zou willen weten? Bijvoorbeeld hoe je voor bepaalde kleuren kiest, waar je met schoenmaat 42 als vrouw terechtkunt of welke materialen superstretch zijn... Stuur dan een mail naar k.querfurth@telegraaf.nl en wie weet komt jouw vraag aan bod in de volgende Kim’s Kwestie.