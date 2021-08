’Tony, houd je eens een beetje in op het gebied van buitenboord zoenen!’

Alsof we echt geloven dat Tony de vrouw van zijn leven overhoudt aan een vakantie in Kroatië die van geregisseerde romantiek aan elkaar hangt. En alsof er wellicht toch een B&B-eigenaar is die in de toekomst met een vast maatje samen de kussens opschudt en de dekbedden uithangt. Een mens mag blijven dromen.

Maar het wordt wel steeds moeilijker om erin te geloven. Met ieder microvezeldoekje dat door een wc-pot wordt gehaald, zakt de moed op ware liefde in Portugal, Frankrijk, Oostenrijk, Italië, Nederland of Kroatië me verder in de schoenen.

Zoet kind, ondanks de plakplaatjes

O, ik begon er vol vertrouwen aan hoor. Oké, ik vond die tattoo-Tony drie keer niks, maar aangezien mijn dochter zich niet voor het programma had opgegeven, liep ik persoonlijk geen risico op die knul aan de kerstdis, dus laat die vlinders maar fladderen daar aan de Middellandse zee. Maar das war einmal. Inmiddels, zoveel afleveringen verder, vind ik Tony best een zoet kind, ondanks die plakplaatjes. Hij lijkt oprecht geïnteresseerd in de kandidates en hij is ook zo dol op z’n vader. Dat kan toch niet anders dan een goeie jongen zijn.

Hij heeft zelf ook geen master

Nou ja, af en toe laat hij een steekje vallen. Toen ie dat meisje naar huis stuurde dat haar eigen tijd met hem opofferde om een of andere jankbal de kans te geven haar verhaal te doen… Tony, what were you thinking? En om nou net die ene juffer die wel tot 10 kon tellen de deur te wijzen, verdient ook geen schoonheidsprijs. Maar je kan het iemand nou eenmaal niet kwalijk nemen dat ie op de wat minder slimme poppetjes valt. De jongen is deejay, heeft zelf ook geen master in de metafysica. Maar verder vind ik het een lieve jongen. Kappersbeurtje en een shirtje met een col en lange mouwen; niks meer aan doen.

Al dat getong...

Ik krijg er ook iets moederlijks van: Tony, houd je nog eens een beetje in op het gebied van buitenboord zoenen. Al dat getong met Jan en Alleman… Het kan een generatiedingetje zijn, maar ik ben wat behoudend op dat gebied. Zoenen doe je pas als je echt denkt dat de ander wel eens de ware kan zijn. Je gaat ook niet naar de groenteboer om uit alle soorten fruit een hap te nemen voor je besluit een appel te kopen. Eerst kiezen, dan bijten. Punt. Wat dat betreft gaat mijn stem naar Oriana, de enige vrouw in het programma die zichzelf niet voor een glaasje bubbels te grabbel gooit.

Ijskonijn

In B&B Vol liefde is het dan weer het andere uiterste. Ik zie het nog niet gebeuren met dat zoenen, de komende weken. Zelfs op een steelse kus tussen de emmers sop, lijken alle kansen verkeken. Wat ijskonijn Debbie betreft moeten de mannen eerst maar eens laten zien dat ze echt het afstoffen van haar bijzettafeltje verkiezen boven het kijken van een voetbalwedstrijd (en dat dan zo’n jongen blijmoedig in de camera zegt dat hij denkt dat onze Debs zelf ook wel blij is met een avondje nagels lakken, terwijl het azijn er bij haar van afspat... Ach gut…). En sinds Bert Ramona liet gaan, geloof ik ook niet meer in romantiek onder de Franse zon.

Vier verzuurde heksen

Een vleugje hoop heb ik nog voor Roxanne en Mitch, Vincent in Italië is er volgens mij zelf nog niet aan toe (maar het zou een wereld van verschil kunnen maken als Monique eens een keer een lipglossje opdoet en een leuk jurkje uit de kast trekt) en Carolientje, Carolientje, Carolientje wil geen man; Carolientje wil een toiletpotpoetser. Ik heb zelf goede ervaringen met sopje.nl. Mocht ze de contactgegevens willen hebben; laat maar weten.

Over Jacob wil ik het niet eens meer hebben. De arme man met die vier vrouwen die zijn blijven hangen in de menopauze en succesvol het beeld neerzetten van de 50+ vrouw als verzuurde heks. Inmiddels hebben ze de wulpse huishoudelijke hulp Marianne ook nog in hun yogapantskamp gepraat. God, wat een nare wijven. Ik snap dat Jacob ze bij de eerste de beste mogelijkheid op de trein heeft gezet. Doei, tot nooit meer ziens!

Summer of dissapointment

En zo wordt the summer of love een summer of disappointment: grijze luchten in plaats van wolkeloze hemels, afgelaste evenementen in plaats van bruisende festivals en avond aan avond een liefdeloze bedoening op het scherm in plaats van passievolle televisie. Eigenlijk is het sneu voor mezelf dat ik daar teleurgesteld over ben. Geen tv-producent die een programma maakt om de kandidaten gelukkig te maken. Springt er een vonk over, dan is het mooi meegenomen. Maar verder is het natuurlijk vooral een gevalletje: alles voor de kijkcijfers. Goed nieuws is geen nieuws.

Dis is tievie men…

Go Tony, go!

En daar had ik het bij willen houden deze week. Maar toen scrolde ik nog even door het nieuws. Jongens! Prince Charming Marvin (de gayversie van The Bachelor) en zijn Ferdi hebben dus deze week samen een huis gekocht. Mensen het kàn. Voor Bert en Ramona zie ik het allemaal niet meer zo zitten, maar gelukkig begint Boer zoekt Vrouw binnenkort. Nieuwe ronde, nieuwe kansen voor ongemakkelijke gesprekken en onhandige toenaderingspogingen.

En in de tussentijd: go Tony go!