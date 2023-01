Daghoroscoop 9 januari - Sterrenbeeld Maagd: Laat je niet uit de tent lokken!

VANDAAG JARIG

Jouw sociale leven zal gezellig zijn maar niet erg serieus. Vrienden zullen je uitzoeken, daar hoef je zelf niet veel voor te doen, en dat ben je wel gewend. Maar pas op: de planeet die jouw vriendschappen organiseert zal een transitie ondergaan waardoor jouw voorkeuren zullen gaan veranderen.

STERRENBEELD RAM

Toenemend vertrouwen in jezelf zal je in staat stellen zaken helder op papier te zetten. Wees niet bang: jouw werk zal de strengste toets kunnen doorstaan. Jouw werkwijze krijgt navolging en jouw initiatieven zullen worden geroemd.

STERRENBEELD STIER

Voer jouw efficiency op. Er kunnen meer mogelijkheden ontstaan om zaken met het buitenland te doen. Jaag beminden niet tegen je in het harnas door je onredelijk op te stellen. Gevoelloosheid levert doorgaans geen vrienden op.

STERRENBEELD TWEELINGEN

Verdiep je in het hoe en waarom als duidelijk wordt dat er over je gekletst wordt. Besteed extra tijd aan jouw werk, dat zal in een latere fase voor je pleiten. Extra voorzichtigheid is geboden met apparaten. Drink liefst geen alcohol.

STERRENBEELD KREEFT

Alles draait vandaag om kracht. Je kunt met de wensen van anderen worden geconfronteerd en als je niet voor jezelf opkomt vis je achter het net. Reageer aardig en blijf tactvol als je met theatraal gedrag te maken krijgt.

STERRENBEELD LEEUW

Tijdens een zakelijke bijeenkomst kun je indruk maken en daarmee jouw kans op succes zien groeien. Je kunt zoveel energie hebben dat je die nauwelijks onder controle kunt houden. Neem geen impulsieve beslissingen.

STERRENBEELD MAAGD

Buitenlandse relaties kunnen contact zoeken en je zult snel moeten handelen om er profijt van te hebben. Je kunt met een botsing van ego’s te maken krijgen als je in het onderwijs werkt. Laat je niet uit de tent lokken.

STERRENBEELD WEEGSCHAAL

Houd voorlopig de boot af als een nieuwe collega je bij iets probeert te betrekken. Ga niet in discussie over onbelangrijke zaken. Investeer in goodwill; dat zul je in meerdere opzichten terugkrijgen. Een beetje vleierij kan geen kwaad.

STERRENBEELD SCHORPIOEN

Je kunt spontaan van baan willen veranderen, maar doe het niet. Kalmeer, de kans is groot dat je van gedachten verandert. En zo niet, werk dan doelgericht toe naar hetgeen je graag wilt. Verfraai of verander jouw woonomgeving.

STERRENBEELD BOOGSCHUTTER

Je kunt vandaag vertrouwen op jouw intuïtie. Een zakelijk gokje kan een schot in de roos zijn, maar zorg ervoor dat je niet als enige de verantwoordelijkheid draagt. Stop jouw creativiteit in jouw werk en vertrouw op jouw kennis.

STERRENBEELD STEENBOK

Grijp de kans als je vandaag thuis kunt werken. Je kunt nerveus zijn doordat jij je zorgen maakt. Het werk dat van je wordt verwacht kun je gemakkelijk aan. Laat gekwetste trots geen wig drijven tussen jouw geliefde en jij.

STERRENBEELD WATERMAN

Kijk eens om je heen; er is iemand die je graag helpt een bepaald project van de grond te tillen. Zoek contact met vroegere collega’s als je werk zoekt; zij weten dat je een werkpaard bent. Blijf onder alle omstandigheden discreet.

STERRENBEELD VISSEN

Door je tegenover anderen positief op te stellen haal je het beste in hen naar boven. Een plan om jouw financiële positie te verbeteren lijkt haalbaar. Kinderen kunnen vervelend zijn , maar door ze af te snauwen maak je het juist erger.

