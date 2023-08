Zo kun je bier ook gebruiken: in je beautyroutine!

Wist je dat bier niet alleen lekker, maar ook heel veelzijdig is? Je kan het zelfs toepassen in je beautyroutine. Gebruik het als shampoo, neem een lekker bierbad of maak je eigen katermasker.

1. Bierbad

Bier kan wonderen doen voor mensen met psoriasis en andere huidaandoeningen! Het kan je huid heel zacht en soepel maken. En badderen in bier is hip, want in Praag is er zelfs een heuse Beer Spa, waar je een echt bierbad kunt nemen. Je zit dan in een met bier gevulde houten badkuip en je hebt een eigen biertap, zodat je ook nog kunt genieten van een koud pilsje! Gaat een trip naar Tsjechië je toch wat te ver? Dan kan je altijd nog je eigen bierbad creëren! Het is simpel, voeg twee glazen bier toe aan je badwater en badderen maar!

2. Shampoo

Ja, je leest het goed: bier kan uitstekend gebruikt worden als shampoo voor je haar. Sterker nog, het schijnt je haar te verstevigen en glans te geven. Bier bestaat voornamelijk uit suiker, mout, hop en gist. Hop en gist bevatten veel proteïnen en dit kan goed van pas komen als je haar beschadigd is. Suiker sluit je haarpunten waardoor je glanzend haar krijgt, gist reinigt je hoofdhuid en alcohol reinigt je haar. Ben je al om? Gebruik dan wel een normaal biertje, geen witbier!

Zo werkt het:

Doe een half blikje bier (een heel blikje als je lang haar hebt) in een kom en laat dit een nachtje staan. Zo verdwijnt al het prik uit het bier. Klaar om je haar te wassen? Giet het bier dan over je haar heen en laat het maximaal 30 minuten intrekken. Laat het niet te lang zitten, want het ruikt erg sterk. Spoel het vervolgens goed uit!

Bekijk ook: Zo zit het echt met chocolade en puistjes

3. Kater masker

Je kent het wel: eigenlijk had je moeten stoppen, maar toch nam je dat extra drankje. En daarna nóg een... De volgende ochtend word je wakker met een flinke kater én een doffe huid. Het drinken van alcohol droogt je huid uit en breekt het collageen in je huid af. Verzorg je huid daarom met...een biermasker, zo schrijft Biernet.

Voor het masker heb je bier, yoghurt, olijfolie, honing en eiwitten nodig. Zorg er wel voor dat je bier gebruikt waar veel hop in zit, want hop bevat extra antioxidanten die je huid beschermen. De siliconen in het hop geven je huid een mooie glans. Het melkzuur in yoghurt zorgt ervoor dat de huid er wat helderder uitziet en vult het vochttekort aan. De honing heeft een sterke antibacteriële werking en zuivert de huid en het eiwit verkleint de poriën.

Mix alle ingrediënten door elkaar en laat het mengsel tien minuten zitten. Voilà, je huid heeft ook weer een oppepper gehad!

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier. Verder kun je ons natuurlijk op de voet volgen op TikTok, Facebook en Instagram.