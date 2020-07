Daghoroscoop 6 juli

VANDAAG JARIG

Emotioneel evenwicht is van belang, dus probeer, wat er ook gebeurt, positief in het leven te staan en dat betekent: een gezond huwelijk en liefdeleven. Problemen op dit gebied zouden uw fysieke welzijn bedreigen. Er kan u een romantische ontmoeting in het buitenland te wachten staan.

RAM

Werk en plezier kunnen met elkaar botsen. U zult geld verliezen als u zich in zaken nonchalant opstelt. Ook als u denkt dat het geluk aan uw zijde gaat kunt u het onderspit delven doordat u te veel op uw goede gesternte rekent.

STIER

U hebt het zelf in de hand of dit een productieve dag wordt of niet. Anderen kunnen u niet makkelijk benaderbaar vinden omdat u behoefte hebt aan ruimte en privacy. Laat problemen u niet beletten een nieuw project te starten.

TWEELINGEN

De sfeer kan humeurig en broeierig zijn doordat anderen zich ergens druk over maken. Beperk u tot data om de dag rechtlijnig door te komen. Luister niet naar samenzweringstheorieën; iemand heeft niet alle feiten op een rij.

KREEFT

Wees bereid extra taken op u te nemen. Laat superieuren zien dat u tegen elk probleem bent opgewassen. U ondervindt geen moeilijkheden als u zich wilt aansluiten bij een nieuwe groep, al kan iemand onplezierig uit de hoek komen.

LEEUW

Wees zorgvuldig in uw zaken en overschrijd geen persoonlijke grenzen. Veranderingen op het werk kunnen tot enige onvrede leiden en een andere weg kiezen zal voor stress zorgen. Snuffel niet in het privéleven van vrienden.

MAAGD

Een toevallig commentaar kan uitgroeien tot een filosofisch debat dat u dwingt uw standpunten te verdedigen. Om tijd te besparen en misschien zelfs uw gezicht te redden doet u er goed aan uw opvattingen voor u te houden.

WEEGSCHAAL

Bepaalde zaken op het sociale vlak kunnen om opheldering vragen of u daar nu zin in hebt of niet. Onjuiste verhalen die over u de ronde doen dienen gestopt te worden. Laat het iemand doen die assertiever is dan u.

SCHORPIOEN

Houd rekening met problemen thuis of een machtsspel op het werk. Blijf gefocust, maak een lijst van hetgeen u wilt bereiken en werk daar gestaag doorheen. Een geschikte dag om apparaten te controleren op onderhoud.

BOOGSCHUTTER

Het moment lijkt gekomen om een goed geplande zet te doen; aan wachten en toekijken moet nu een eind komen. Sla toe als u voelt dat u er klaar voor bent en u uw terrein kunt overzien. Vergeet boze woorden en ontzie gevoelens.

STEENBOK

Misschien moet u een uitnodiging afslaan voor een gebeurtenis die u graag zou bijwonen, vanwege een andere verplichting. U kunt daardoor de kans missen om belangrijke contacten te leggen. Probeer een oplossing te bedenken.

WATERMAN

Ruzie is mogelijk met iemand die doorgaans aan uw kant staat en diegene kan vinden dat de tijd gekomen is om zich te beklagen. U kunt in de vuurlinie terechtkomen. Laat anderen hun eigen drama’s regelen en kies geen partij.

VISSEN

Een vriend(in) kan u benaderen met de vraag om een lening. Geef wat geld als een dergelijk verzoek geen herhaling van zetten wordt. Iemand helpen als dat nodig is zal u een goed gevoel bezorgen. Een zakelijke deal kan bezegeld worden.