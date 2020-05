Ⓒ Stef Nagel

Wat als je zoon of dochter ineens volop in de spotlights staat? Als veelbesproken artiest bijvoorbeeld, of als deelnemer van een populaire realityserie. Drie moeders vertellen hoe dat voor hén is. Petra (62) werkt in de ouderenzorg en is moeder van tv-kok Hugo Kennis (34), die afgelopen jaar de winnaar werd van Expeditie Robinson.