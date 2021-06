’Waarom maken we bij jonge meisjes vooral opmerkingen over hun uiterlijk?’

Meisjes

Ik ging gisteren naar een winkel met mijn petekindje van vier. Mijn kleine meid knoopte een gesprek aan over wat we kochten met de vrouw achter de kassa en die merkte haar ’mooie nageltjes en haren’ op. Op wat mijn nichtje zeí werd eigenlijk dus niet geantwoord. Dat bedoelde de vrouw uiteraard goed, maar ik bedacht me wat...

Vaak wordt er aan/over kleine meisjes gezegd dat ze zo mooi zijn, of zo’n mooi jurkje aan hebben, of dat hun haartjes zo leuk zitten...

En begrijp me niet verkeerd, dat is best oké, als we die dingen zeggen bij de kleine meisjes die we goed kennen en waarbij we dus ook ANDERE (en vooral belangrijkere) dingen vragen en zeggen.

Maar bij eerste ontmoetingen met vreemden (vrienden van ouders, onbekende mensen in een supermarkt et cetera), wordt er tegen meisjes toch wel vaak énkel en alleen een opmerking gemaakt over hun uiterlijk. Ik vind dat jammer.

We willen toch dat die kleine meisjes opgroeien tot vrouwen die weten wat ze waard zijn? En tot vrouwen die elkaar empoweren in plaats van óók enkel naar elkaars uiterlijk te kijken? (En elkaar daar zelfs om gaan benijden of kleineren...)

Zullen we vanaf nu aan onze kleine meisjes vragen stellen? Over wat hen boeit, over hoe ze zich voelen, over wat ze denken? Laat ons hun mening vragen.

Zodat zij later weten, dat ze er toe doen. Als persoon. Ongeacht wat ze aan hebben of hoe hun haren zitten.

