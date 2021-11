Daghoroscoop 4 november - De passie kan terugkeren, Stier

VANDAAG JARIG

Je kunt gedurende volgend jaar een geweldige financiële intuïtie ontwikkelen, die je de weg wijst naar rijkdom. Goede voorgevoelens zijn meer waard dan vele jaren van hard werken. Houd rekening met veranderende stemmingen bij ouders die een moeilijke tijd doormaken en pessimistisch zijn.

RAM

Dit kan een dag zijn dat je precies weet wat je wilt, maar het zelfvertrouwen of de vaardigheid mist om het juist te verwoorden of te benaderen. Toon initiatief en motivatie om je aan taken te wijden die je hebt verwaarloosd.

STIER

Ben je in een relatie uit elkaar gegroeid, dan kun je weer dichter tot elkaar komen. Warmte en passie kunnen langzaam maar zeker terugkeren. Alleen dan kun je een langdurige affaire aangaan, en in een huwelijk kan het magnetisme herleven.

TWEELINGEN

Het resultaat van een recente gebeurtenis kan je op de punt van je stoel zetten. Toekomstige ouders kunnen op de uitslag wachten van een test of op de goedkeuring van een instantie. Alles wijst op een gunstige uitslag.

KREEFT

Als je je in jouw werk creatief kunt uiten, richt je dan liever daarop dan tijd te verspillen aan het ontlopen van vervelende taken. Je enthousiasme voor inspannend werk kan afnemen en je kunt veel van de normale routine als saai ondervinden.

LEEUW

Het kan je momenteel niet geheel duidelijk zijn wat zich allemaal om je heen afspeelt. Van politiek, religie tot de laatste mode – het kan je onbegrijpelijk voorkomen. Het is een signaal dat je moet uitrusten en alles minder serieus moet nemen.

MAAGD

Je verdiepen in een fascinerend onderwerp kan een levenslange interesse tot gevolg hebben. Het kan een praktisch onderwerp zijn betreffende je huis, zoals ontwerpen of bouwen, maar ook een artistiek gegeven zijn.

WEEGSCHAAL

Ga vandaag ruilen of retourneren wat je recent hebt gekocht maar waarover je niet tevreden bent. Als je op zoek bent naar cadeautjes, zul je slagen. Neem bloemen, bonbons, of iets anders liefs mee voor iemand die je bemint.

SCHORPIOEN

Je zult met plezier gaan winkelen en kunt de nodige koopjes scoren die je eind deze maand veel stress zullen besparen. Jouw natuurlijke flair zal je helpen kiezen. Wees niet verbaasd als je met een paar buitenissige spullen thuiskomt.

BOOGSCHUTTER

Doe rustig en ontspannen je eigen ding. Lees een boek of kijk naar een Netflix-serie; ontspanning is goed voor lichaam en geest. Maak een lijstje van de dingen die je de komende dagen wilt doen, maar zie dat niet als een must.

STEENBOK

Houd je impulsiviteit in bedwang en doe niets haastig. Blijf energie steken in een creatief project dat voor besparing kan zorgen of je inkomen kan opkrikken. Koester geen onrealistische verwachtingen en wees niet goedgelovig.

WATERMAN

Richt je aandacht op je loopbaan, zaken en werkomgeving. Wees bereid geld uit te geven aan meer comfort en schaf wat items aan die voor extra kleur en stijl zorgen. Een zakelijke kwestie kan meer inspanning eisen dan je dacht.

VISSEN

Er kan vandaag sprake zijn van concurrentie en grote onrust. Breng veranderingen aan die, ook al zijn ze nog zo gering, toch een verschil maken. Onverwacht geluk zal je aangenaam verrassen. Alles blijkt mogelijk als je in jezelf gelooft.

