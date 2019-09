Daghoroscoop 9 september

Ram

Liefde: Het is een fijne week om samen wat meer aan lichaamsbeweging te doen. Apart van elkaar kan natuurlijk ook, maar samen is gezelliger. Zeker wanneer jullie de laatste tijd toch al weinig samen hebben gedaan.

Financiën: Hoewel je momenteel niet echt reden tot klagen hebt met betrekking tot je inkomsten, ben je zelf degene die de uitgaven een beetje onhandig verdeelt waardoor je toch nog een beetje krap komt te zitten.

Werk: Waar je zelf niet echt actie onderneemt om ander of extra werk te zoeken – je vindt het eigenlijk wel prima zo – weten anderen je juist steeds beter te vinden. Neem alleen extra werk aan als je hier werkelijk op vooruit gaat en je het ook echt leuk vindt om te doen.

Persoonlijk: Je hebt toch weer meer verantwoordelijkheden op je genomen dan je eigenlijk aankon. Streep per direct alle niet urgente afspraken uit je agenda, zet je telefoon een dagje uit en besteedt lekker ongegeneerd wat tijd aan jezelf. Desnoods met niks doen.

Stier

Liefde: De romantiek staat op een laag pitje, maar gelukkig weten jij en je geliefde wel hoe jullie het gezellig moeten maken thuis. Ook zonder flirten en vrijen hebben jullie het fijn samen. Alles op zijn tijd!

Financiën: Doordat je nog niet zolang geleden een leuke financiële meevaller hebt gekregen, zit je nu ruimer in je geld dan je had verwacht. Aan jou om dit ook fijn zo te houden. Gelukkig gaat het budgetteren je nu prima af en aan onnodige aankopen heb je ook geen behoefte.

Werk: Er is weer wat gedoe rondom je werk te verwachten. Twijfels vanuit jezelf of vanuit je leidinggevende zouden nu zomaar kunnen uitmonden in daadwerkelijke breekpunten. Het wordt deze week kiezen of delen, Stier.

Persoonlijk: Probeer- hoe lastig je het misschien ook vindt- wat meer open te staan voor verandering. Een frisse wind door welk levensgebied dan ook kan eigenlijk nooit kwaad. Hoe zit het eigenlijk met je eetpatroon? Wellicht ook aan verandering toe?

Tweelingen

Liefde: Het gaat prima tussen jou en je lief. Alles is koek en ei, of zullen we zeggen: wijn en brie? Dit wordt een week van uitvoerig kletsen en knuffelen onder het genot van iets lekkers en vooral ook zonder gezelschap van derden erbij. Quality time; zeker geen overbodige luxe!

Financiën: Je inkomen gaat erop voor uit. Zelfs als je hier nu nog niets van merkt, zit er op korte termijn wel degelijk een verbetering voor je aan te komen. Hoe dan ook gaat het al een stuk beter in de portemonnee dan een poosje geleden.

Werk: Je zit helemaal op je plek. Hoewel je jezelf hier en daar nog wat inhoudt, mag je best wat meer van je geinige zelf laten zien. Je gevoel voor humor – mits je niet al te veel de joker uithangt- zal zéker worden gewaardeerd.

Persoonlijk: Hoewel je graag en gemakkelijk praat, blijven de gesprekken voornamelijk licht en luchtig. Zodra iemand de diepte in wil krijg je het benauwd en loop je weg. Of maakt er een grap van. Hoe goed ken jij jezelf eigenlijk, Tweeling?

Kreeft

Liefde: Er is binnen de relatie sprake van wat kleine ergernissen die – om erger te voorkomen – eigenlijk zo spoedig mogelijk uitgesproken dienen te worden. Het geeft niets als het even goed dondert, dat is beter dan de boel blijven opkroppen.

Financiën: Even had je flink wat extra geld tot je beschikking, maar hier is deze week weinig meer van over. Geeft niets, want je hebt het goed besteed. Geld mag zo nu en dan best rollen, mits de goede kant op. En dat is hier het geval, dus niets aan de hand.

Werk: Je werk kan deze week werkelijk een bron van stress zijn waardoor je zelfs geneigd bent jezelf ziek te melden. Als je werkelijk denkt dat je even rust nodig hebt en je hier ook echt van opknapt: doen. Komt dit vaker voor, is het misschien niet verkeerd om eens met je leidinggevende te gaan praten.

Persoonlijk: Probeer je niet te veel zorgen te maken en blijf niet al te veel hangen in onenigheid. Wanneer iets is uitgesproken en er ‘sorry’ is gezegd moet het ook weer gewoon klaar zijn.

Leeuw

Liefde: Alles gaat zoals het gaat. Er staan geen bijzondere dingen op stapel, hooguit een goed gesprek waardoor jullie meer begrip voor elkaar zullen krijgen en nog meer naar elkaar toe zullen groeien. Nou. Dat is toch ook niet verkeerd!

Financiën: De kans is groot dat je een poosje geleden iemand uit de brand hebt geholpen door hem of haar wat geld te lenen. Als je dit nog niet hebt teruggekregen is het nu een goed moment om even te vragen hoe het zit. Misschien is terugbetaling in termijnen een betere optie voor diegene?

Werk: Je gaat een goede periode tegemoet waarin je nieuwe dingen kunt leren en ook echt succes kunt hebben in de dingen die je doet. Het aangaan van een nieuw dienst -of samenwerkingsverband behoort tot de mogelijkheden. Durf jezelf te laten zien!

Persoonlijk: Binnen een vriendschap die al langer meegaat dan vandaag vindt een verandering ten goede plaats. Misschien gaan jullie iets bijzonders doen, gaan jullie samenwerken of komen jullie dichter bij elkaar te wonen. Wie weet!

Maagd

Liefde: Er gebeurt van alles in en om het huis, in de familie en rond vriendschappen, waardoor tijd voor elkaar er even helemaal bij in schiet. Kan gebeuren. Je kunt beter eerst alles afhandelen en dan weer volop van elkaar genieten dan even snel tussendoor iets halfbakken ondernemen.

Financiën: Je inkomsten nemen toe, maar je uitgaven helaas ook. Gelukkig hoef je niet nu al over de brug te komen, maar over een poosje komt alles tegelijk en is het wel zo fijn als je hiervoor alvast wat geld hebt weggezet.

Werk: Hoewel het even flink gekkenhuis is, lukt het je toch om alles op tijd klaar te krijgen. En nog netjes ook! Goed, je kunt er daarnaast niet veel meer bij hebben, maar dat hoeft ook niet. Het belangrijkste speel je gewoon klaar deze week.

Persoonlijk: Vermoeidheid begint je parten te spelen. Er is een tijd van hollen, er is een tijd van vliegen en er is een tijd van lekker even helemaal niets doen. Voel je hier dan ook totaal niet schuldig over, je hebt het dubbel en dwars verdiend. Geniet ervan!

Weegschaal

Liefde: Het is een prima week om even jullie biezen te pakken en er even heerlijk tussenuit te gaan. Al is het maar één nachtje! Is dit echt niet mogelijk, probeer dan in elk geval het weekend iets met elkaar te doen. Samen een visje eten op het strand, gezellig!

Financiën: Het is een goed moment om een knoop door te hakken. Misschien twijfel je al een poosje om ergens geld in te steken maar ben je er tot nu toe toch nog niet helemaal uitgekomen. Neem deze week een besluit en luister hierbij naar je eerste gevoel!

Werk: Er lijken zich steeds meer kansen voor te doen en een verandering in je loopbaan binnenkort is dan ook niet onwaarschijnlijk. Wellicht is er ook hier sprake van enige twijfel. Zet alles voor jezelf op een rijtje en weeg zorgvuldig alle voors en tegens tegen elkaar af.

Persoonlijk: Je nachtrust kan wel een extra boost gebruiken momenteel. Probeer dit echter op een natuurlijke manier te bewerkstelligen. Ga voor het slapen gaan een half uurtje wandelen, neem een bad of douche en drink een beker warme melk. Welterusten!

Schorpioen

Liefde: Kort geleden lijkt er een romantische piek te hebben plaatsgevonden. Hoewel het er nu weer allemaal wat bedaarder aan toe gaat binnen de relatie, was het mooi genoeg om hier nog steeds op te kunnen teren.

Financiën: Het duurt nog heel even voor je de vruchten van al je inspanningen zult kunnen plukken, maar wees gerust: het zit er echt aan te komen. Hard werken, het doorvoeren van besparingen, jezelf bepaalde dingen ontzeggen; aan het eind van het jaar zul je jezelf dankbaar zijn.

Werk: Je lijkt op een trap te staan waarbij juist het laatste stuk het minst stijl is van de hele klim. Alles lijkt je steeds gemakkelijker af te gaan met als kers op de taart een prachtige kans! Nu nog even niet, maar binnen een week of acht moet er toch wel iets gaan gebeuren, dus houd vol!

Persoonlijk: Het liefst zou je de antwoorden wel uit bepaalde mensen willen trekken! Helaas, Schorpioen, bepaalde kwesties laten zich niet pushen en ook sommige mensen laten bewust niet het achterste van hun tong zien. Geduld is nog steeds een schone zaak!

Boogschutter

Liefde: Na alle hectiek is het deze week een goed moment om je partner te laten zien dat je hem of haar ondanks alle drukte zeker niet vergeten bent. Jullie zijn dol op elkaar, alleen matchen de agenda’s de laatste tijd niet zo goed. Kan gebeuren.

Financiën: Je doet er verstandig aan nog even de hand op de knip te houden. Niet dat er reden is tot zorgen, maar de afgelopen tijd is er wel wat sprake geweest van grote uitgaven. Pas aan het eind van het jaar wordt dit pas weer een beetje rechtgetrokken, dus even pas op de plaats.

Werk: Houd je vooral aan je agenda en doe even niet meer dan noodzakelijk. Vooruit werken heeft nu geen zin, aangezien er kans is op een wijziging in de planning waardoor de mogelijkheid bestaat dat je alles net voor niets doet.

Persoonlijk: Je krijgt meer inzicht in je huidige situatie waardoor je nu exact weet wat je te doen staat en wat je beter nog even kunt laten. Na wat last te hebben gehad van enkele ongemakken, zit je weer lekker in je vel, dus daar zal het zeker niet aan liggen!

Steenbok

Liefde: Het gaat fijn tussen jullie. Naast het feit dat jullie prima met elkaar door één deur kunnen, staat er zelfs wat romantiek op het programma. Probeer geen beren op de weg te zien; dit is wat het is. Gewoon twee mensen die van elkaar houden en het leuk hebben!

Financiën: Lieve Steenbok, hoeveel geld wil je op de bank laten staan voor later? En waarom mag je hier nu niet ook alvast een beetje van genieten? Gun jezelf ook een beetje lol en koop iets voor jezelf wat je eigenlijk al heel lang wilt hebben. Gewoon omdat je het verdient!

Werk: Je hebt de zaken goed onder controle en ook aan overzicht ontbreekt het je niet. Van te voren exact weten wat je moet doen en hoeveel tijd je hiervoor nodig hebt geeft je rust dus blijf vooral goed plannen; je doet het prima.

Persoonlijk: Naast financiële zekerheid is ook innerlijke rijkdom ook niet onbelangrijk! Bekijk voor jezelf waar je graag meer over zou willen weten en verdiep je hierin. Met het oog op vriendschappen hecht je nu meer waarde aan kwaliteit dan aan kwantiteit. En terecht.

Waterman

Liefde: Na de kleine dip die jullie een poosje geleden hadden is alles weer helemaal goed tussen jullie en blijkt jullie basis stabieler te zijn dan je misschien dacht. Samen met vrienden beleven jullie deze week leuke en bijzondere momenten.

Financiën: Het is weer even gedaan met de onverwachte kosten, waardoor het allemaal net iets makkelijker gaat dan de afgelopen periode. Blijf desondanks alert op koopjes en gooi niet alles lukraak in je boodschappenkar, anders ben je zo weer terug bij af.

Werk: Dit is niet een week van afwachten. Tenzij je zelf pertinent weigert om tot actie over te gaan, natuurlijk, maar gezien bepaalde ambities die je hebt is dit niet waarschijnlijk. Durf op het juiste moment de juiste stappen te zetten en succes zal je deel zijn!

Persoonlijk: Je conditie gaat mondjesmaat (weer) vooruit, waardoor je ook steeds meer energie krijgt om je doelen na te streven, zowel op zakelijk als persoonlijk gebied. Overhaast niets en blijf vooral naar je lichaam luisteren, dan ben je volgende maand weer helemaal top fit.

Vissen

Liefde: Jij en je geliefde zijn het deze week behoorlijk met elkaar oneens en de kans is groot dat dit meningsverschil zich uitspreid over meerdere dagen. Jullie vinden het allebei lastig om wat water bij de wijn te doen deze keer. Lastig!

Financiën: Net als je denkt dat je alles weer op orde hebt, gooit een onverwachte kostenpost jammerlijk roet in het eten. Mogelijk is dit een combinatie van domme pech en je eigen nalatigheid op administratief gebied. Had je misschien kunnen weten dat dit eraan zat te komen?

Werk: Bepaalde plannen waar je mee rondloopt kun je beter nog even voor jezelf houden tot de maand oktober. Dan staan de sterren gunstiger met betrekking tot het aangrijpen van nieuwe kansen of het zelf creëren van nieuwe mogelijkheden.

Persoonlijk: Je lichaam geeft duidelijk aan dat het allemaal wel weer een beetje kalmer aan mag, maar eigenwijs als je bent negeer je dit finaal. Als je niet in de lappenmand wilt terechtkomen doe je er echt verstandig aan om per direct rustiger aan te doen.

