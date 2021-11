9 x goedkope schoencadeautjes die niet meteen in de prullenbak eindigen

Sinterklaas aftelkalender

Naast de december chocolade adventskalender bestaat er ook een aftelkalender voor Sinterklaas waarop de dagen worden afgeteld tot Sinterklaasavond. Het is de bedoeling dat iedere dag één chocolaatje of cadeautje uit de kalender wordt gehaald. Zo’n kalender is onder andere bij de Jumbo, Albert Heijn en Hema te koop.

Educatieve spellen

Spellen hoeven niet altijd heel duur te zijn. Er zijn veel kleine en educatieve spelletjes onder de 10 euro in speelgoedwinkels te koop. Spellen waarbij kinderen leren samenwerken, het geheugen wordt getraind en waarbij ruimtelijk inzicht nodig is. Zelfs leren rekenen kan op een leuke manier dankzij spelletjes, bijvoorbeeld met dobbelspelletjes, waarbij dobbelstenen bij elkaar moeten worden opgeteld. Het spel memory is een voorbeeld van een goed geheugenspel en er bestaan veel soorten (kubus) puzzel spellen waar ruimtelijk inzicht voor nodig is.

Pot met bakmix

Als jouw kind het leuk vindt om te bakken is een pot met bakmix wellicht een leuk schoencadeau. Een pot of zak met een bakmix voor bijvoorbeeld pepernoten, maken het bakken snel en makkelijk. Vaak hoeft er alleen nog een ei en wat boter aan worden toegevoegd. Samen met de inhoud van de pot of zak wordt alles gemixt en is het deeg klaar.

Leuk voor kinderen én ouders

Veel kinderen spelen graag met klei of in de zandbak. Voor de ouders is dit niet altijd even leuk; voor je het weet heb je de halve zandbak in je woonkamer liggen en vind je overal uitgedroogde stukjes klei terug. Magnetisch zand is een goede oplossing. Dit is al een hele tijd populair onder kinderen én ouders. Het voordeel van dit zand is dat het niet uitdroogt en het geen rommel geeft doordat het zand alleen aan zichzelf plakt. Zo zijn er ook alternatieven voor klei, die lijken op magnetisch zand.

Minder leuk voor ouders

Putty en slijm zijn al jarenlang populair onder kinderen. Ze maken het zelf met het bijzondere boodschappenlijstje: knutsellijm, lenzenvloeistof, scheerschuim, kleurstof en glitters, maar het is ook in een potje in de winkel te koop. Ouders zijn over het algemeen minder blij met dit goedje, het blijft namelijk aan de bank en in haren plakken. Maar ach, een blij kind maakt blije ouders, toch?

Kringloopcadeautjes

Kringloopwinkels liggen vol met spullen die nog goed te gebruiken zijn. Deze winkels hebben vaak een hoek vol spelletjes en speelgoed. Voor een klein bedrag kun je hier misschien wel iets vinden dat nieuw tien keer zo duur is. De Sint shopt ook gewoon bij de kringloopwinkel, mocht je kind dat zich afvragen. Eigen spullen die niet meer worden gebruikt kunnen hier naar toe worden gebracht, daar maak je een andere Sint misschien weer blij mee.

Verzamelcadeaus

Al meer dan twintig jaar worden er Pokémonkaarten geruild. Dankzij het online spel Pokémon Go is het ruilen van de kaarten weer erg populair geworden. Deze kaarten zijn in verschillende aantallen te koop. Een andere manier om je kind cadeaus te laten verzamelen is door een set van iets te kopen en hieruit spullen één voor één cadeau te geven. Bijvoorbeeld een dokterskoffer vol instrumenten of een broodtrommel en drinkbeker set.

Praktische cadeaus

Het begint steeds kouder te worden. Misschien heeft je kind wel iets nodig, zoals een muts, handschoenen of een sjaal. Dit kan je inpakken en als schoencadeautje geven. Zo heb je een cadeautje dat je anders sowieso had gegeven.

Goed doel

Het is mogelijk om een schoencadeautje te geven waarbij het goede doel gesteund wordt. KiKa en Unicef verkopen bijvoorbeeld cadeaus als een voetbal of knuffels. Hiermee steun je onderzoek naar kinderkanker of draag je bij aan wereldwijde hulp voor kinderen. Bij Greenpeace kun je heel ludiek NIKS kopen, waarbij een bedrag wordt betaald en je vervolgens een NIKS kaartje krijgt. Dit composteerbare kaartje staat symbool voor de donatie en kan in de grond worden gestopt. Deze verdwijnt dan vanzelf. Zo zijn er nog veel meer goede doelen.