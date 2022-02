Anja (60): ’Ik heb geen aanleg om dik te worden’

Zit jij op dit moment op je streefgewicht?

„Een streefgewicht heb ik niet echt. Ik zit altijd op gewicht, soms zit ik er zelfs iets onder. Wanneer ik een beetje stress ervaar ga ik snoepen, maar wanneer ik veel stress heb kan ik juist helemaal niet eten. Ik ben 1.66 meter en weeg vijftig kilo. Een tijdje geleden heeft mijn man een hartinfarct gehad. Hij viel als dood voor mij neer. Gelukkig is het allemaal goed gekomen, maar dat is een periode geweest waarin ik veel stress heb ervaren. Over het algemeen ben ik een goede eter. Als anderen de hoeveelheden zien die ik eet vragen ze hoe het kan dat ik niet zwaarder ben. Het antwoord is heel simpel: ik heb geen aanleg om dik te worden.”

Wat is jouw levenswijze en hoe houd je het vol?

„Voor mij is gezonde voeding en veel beweging belangrijk. Daarnaast heb ik voldoende nachtrust nodig en mediteer ik regelmatig. Om de volgende dag goed te kunnen functioneren, heb ik acht uur slaap nodig. Ik wil graag gezond oud worden. Vorige week ben ik zestig geworden, maar ik voel mij nog een stuk jonger. Als ik mezelf vergelijk met sommige andere zestigjarigen, kleed ik mij anders en heb ik minder gezondheidsklachten. Daar ben ik trots op. Ik eet volgens de Schijf van Vijf. Ik zorg dat mijn lichaam binnenkrijgt wat het nodig heeft.”

Hoe vaak sport je en wat doe je?

„Elke dag zet ik minimaal 10.000 tot 20.000 stappen. Dit doe ik vaak samen met mijn twee labradors. Ik heb vroeger altijd hardgelopen, maar door rugklachten kan dit niet meer. Nu wandel ik een paar keer per week de lengte van een halve marathon, dat is 21,1 km. Daarnaast mountainbike ik één keer per week.”

Hoe vaak eet je vlees?

„Niet heel vaak, ik vind dierenwelzijn enorm belangrijk. Daarnaast is veel vlees eten niet gezond. Ik ben geen vegetariër, want ik eet wel eens een stukje vlees als ik daar zin in heb. Op de momenten dat ik geen vlees eet, voeg ik vaak peulvruchten aan mijn gerecht toe. Peulvruchten zijn een goede vleesvervanger.”

Hoe kijk je aan tegen roken en het drinken van alcohol?

„Roken doe ik niet. Ik drink weleens een wijntje in het weekend, maar dan drink ik er maar één of twee. Ik drink met sociale gelegenheden en dan met mate.”

Gebruik je medicijnen of voedingssupplementen?

„Ik heb last van migraine. Daarvoor ben ik verschillende medicatie aan het uitproberen. Hopelijk vind ik iets wat voor mij helpt.”

Wat is jouw gouden tip?

„Wees blij en positief. Ik ben enorm positief en zie meestal overal de humor van in. Ook bij tegenslagen probeer ik altijd een lichtpuntje te zien. Toen mijn moeder vijf jaar geleden overleed was ik heel verdrietig. We hadden een hele goede band. Toch kijk ik dan naar al die jaren die wij samen hebben gehad. Ze was 88 toen ze overleed en ik heb haar 55 jaar in mijn leven mogen hebben. Sommigen verliezen hun moeder op veel jongere leeftijd. Dan ben ik ondanks mijn verdriet ook heel dankbaar.”

Wat is je grootste zonde?

„Heel veel mayonaise bij mijn patat. Wanneer ik patat eet doe ik wel een paar keer wat extra mayonaise op mijn bord. Anderen zeggen ook tegen mij dat ze zich niet kunnen voorstellen dat zoveel mayonaise lekker is, maar ik vind het heerlijk. Een andere zonde van mij is taart. Elke vrijdag ga ik naar de bakker om een taart voor het weekend te kopen.”

Zie je nog verbeterpunten?

„Ik vind mijn werk heel erg leuk en kan ook hard en veel werken, maar dat is ook mijn valkuil. Soms ga ik te lang door en vergeet ik rust te nemen. Dan merk ik de volgende dag dat ik vermoeid ben. Het is beter om soms wat meer pauze te nemen.”

Merk je dat je anderen inspireert?

„Ja, mensen worden vaak blij van mij. Dat komt door de positiviteit die ik uitstraal en de humor die ik heb. Ik sta bekend als iemand die veel lacht. Maar ik kan ook heel rustig en serieus zijn, wanneer ik aan het werk ben bijvoorbeeld. Met deze eigenschappen ben ik heel blij.”

Wil jij ook in deze rubriek? Wij zoeken nog leuke dames die willen inspireren met hun leefstijl. Stuur een mailtje met je naam, telefoonnummer, motivatie én twee actuele foto’s (portret en totaal) naar oproep@vrouw.nl.