Daghoroscoop 5 mei

VANDAAG JARIG

Met Mercurius een deel van het jaar in uw horoscoop zult u meer dan gebruikelijk flexibel moeten zijn en minder dwingend. Doe grondig uw huiswerk als u grote financiële beslissingen moet nemen en doe niets in geval van twijfel. Er zijn dit jaar veel lessen te leren; omarm elk incident.

RAM

Toon initiatief en lef; er komt nieuw werkterrein beschikbaar. Elk mens is uniek en heeft specifieke talenten; het is nooit te laat voor iets nieuws. Leef mee als iemand een moeilijke periode doormaakt; verdriet heeft tijd nodig om te slijten.

STIER

Blijf rustig als werkdruk toeneemt; ongeduld kan uw positie in gevaar brengen. Luister niet naar onwaarschijnlijke profetieën. Verbreek een relatie die uw persoonlijk denken verstoort. Geef ogen en oren de kost en let op nieuwe trends.

TWEELILNGEN

Laat uw zelfvertrouwen niet ondermijnen door iemand die jaloers is op uw succes. Mensen met invloed kunnen nu een belangrijk stempel drukken op uw loopbaan. Probeer adviezen te rijmen met uw eigen ideeën.

KREEFT

Uw sterke verantwoordelijkheidsgevoel garandeert een evenwichtig thuisfront. Hecht niet te veel waarde aan materiële zaken. Zorg dat hetgeen u zegt duidelijk is en anderen er niet van kunnen maken wat ze willen.

LEEUW

Opwinding kan een storm in een glas water blijken te zijn. Als u uw werk met overgave doet zult u met applaus worden beloond. Ouderen onder u moeten misschien met minder salaris genoegen nemen als hun prestaties afnemen.

MAAGD

Doe iets als geluidsoverlast van buren of op de werkvloer u hindert. Verspreid brochures of stickers met een toepasselijke leuze of tekst. Wees ervan overtuigd dat u niet de enige bent. Blijf diplomatiek. Wees voorzichtig met uw pincode.

WEEGSCHAAL

Laat u niet uit het veld slaan als de basis van een project wegvalt. Nieuwe middelen zijn beschikbaar. Voed een huisdier even consequent op als een kind; denk terug aan uw eigen jeugd. Bel iemand die u lang niet hebt gesproken.

SCHORPIOEN

Een huiselijke aanpassing zal aan de verwachtingen en eisen voldoen. Houd rekening met een emotionele uitbarsting en onredelijke vragen. Stel u begripvol op en vermijd ruzie. Bied advies en steun en doe dat vooral diplomatiek.

BOOGSCHUTTER

Sommige mensen leggen verband tussen van alles en nog wat. Blijf zelf nuchter en met de benen op de grond. Liefde bloeit; thuis zal alles pais en vree zijn. Sta open voor de denkbeelden van nieuwe mensen in uw omgeving.

STEENBOK

Een bemiddelingspoging tussen strijdende partijen heeft misschien niet onmiddellijk succes. Bedenk een gezamenlijk belang dat tot een compromis kan leiden. Ga behoedzaam om met iemands vertrouwen. Wantrouw roddels.

WATERMAN

Doe geen stap terug als ontwikkelingen u naar adem doen happen. Kom voor uzelf op en wees creatief in het taxeren van uw opties. Een brief of bericht kan op zich laten wachten. Zit bij tegenslag niet bij de pakken neer.

VISSEN

Leidinggevers onder u moeten hun autoriteit waarmaken en niet als vanzelfsprekend beschouwen. Blijf bij een sociale bijeenkomst terughoudend over bedrijfsresultaten. Verwacht van naasten niet meer dan u zelf bereid bent te geven.