’Hello leesbril, goodbye ooglift!’

En mijn Bobbi heeft over tweeëndertig jaar dezelfde lachrimpels als ik. Ouder worden geeft niets, maar het onomkeerbare lichamelijke verval geeft wél. Of althans, ik vind het k*t. Ik kan er niets anders van maken: hangwangen, de leuke kuiltjes zijn inmiddels sleuven, lillende huid, oude handen, zelfs rimpels op mijn knieën en met een beetje pech straks ook nog ’suistieten’...

Snijden

Gelukkig bestaan er geweldige doctoren. Ondanks dat ik regelmatig rare beautydingen uitprobeerde, heb ik nog nooit in mezelf laten snijden. Maar in mijn omgeving ben ik een uitzondering. Iedereen heeft wel ’wat’ laten doen. Zelfs mijn no-nonsens-moeder heeft, halverwege de zestig, in een uurtje haar ogen ’laten doen’. Een week later zat ze, met hechtingen en al, stralend aan het familiediner.

Vandaag staat in De Telegraaf dat het aantal 18- tot 25-jarigen dat zich middels filler en botox liet ’verbouwen’, de afgelopen tien jaar verdubbeld is. Best schokkend; kids met een totaal vertekend idee over schoonheid. Waarschijnlijk beïnvloed door de gemanipuleerde beelden die ze op social media zien en gek gemaakt door dubieuze rolmodellen als de inmiddels onherkenbare Kylie Jenner (22) en haar vele (half)zussen.

Beunhazen

En omdat een gemiddelde behandeling ruim boven het budget van die jonge doelgroep gaat, zoeken ze schimmige en vaak niet gecertificeerde prikkers die werken met goedkope troep die uiteindelijk desastreuze gevolgen kan hebben op huid en gezondheid. Een zorgwekkende ontwikkeling en ondanks dat de schoonheidsspecialiste nu niet meer mag botoxen, vind je nog genoeg beunhazen die het wel doen.

Als moeder en (soms nog) rolmodel voor mijn kinderen wil ik ze liever meegeven dat ze fantastisch zijn zoals ze zijn. Met of zonder vet, rimpels, haar of wat dan ook. Maar ik ken zelf ook onzekerheden en moet wennen aan het verval van mijn huid en de achteruitgang van mijn ogen: hallo leesbril! Toen ik vorig jaar 50 werd, dacht ik nog: ’F*ck it, ik vraag botoxgeld én ga dan naar de plastisch chirurg’.

Nooit meer wakker

Nieuwe, jonge ogen en minder rimpels. Maar over een week word ik 51 en ik ben nog steeds niet geweest. Iets houdt me tegen. Bijvoorbeeld de herinnering aan een lerares van mijn dochter die na een ooglift nooit meer wakker werd. Of het meisje (21) dat overleed aan de gevolgen van een liposuctie. En ik wil niet dat mijn kids denken dat je niet goed genoeg bent als je oogleden hangen of wanneer je bovenlip niet meer het volume heeft van toen je 20 was.

Dus ik stel het waarschijnlijk nog een paar jaar uit. Koop ik gewoon een leukere leesbril en trek, als mijn wangen echt gaan hangen, mijn paardenstaart lekker strak. Of niet. Wijsheid komt toch met de jaren? Ik merk het wel...