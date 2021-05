Deze nieuwe films kun je in mei 2021 streamen!

Nieuwe films op Netflix

Ferry de film, vanaf 14 mei 2021

Fan van de Belgisch-Nederlandse serie Undercover? Dan mag je deze nieuwe film eigenlijk niet overslaan. Nog vóór het eerste seizoen van Undercover, in het Amsterdam van 2006, werkte Ferry Bouman voor een hasjbaron. Als diens zoon levensgevaarlijk gewond bij een brute overval, moet Ferry achter de daders aan. Spannend!

Deze nieuwe film is vanaf 14 mei 2021 te zien op Netflix. IMDb score: n.t.b.

The Woman in the Window, vanaf 14 mei 2021

Na een heftig auto-ongeluk durft kinderpsycholoog Anna niet meer naar buiten. Ze slijt haar dagen in haar eentje in haar New Yorkse appartement en houdt haar buren nauwlettend in de gaten om zo toch nog iets mee te krijgen van het leven buiten haar eigen vier muren. Als ze op een dag ziet dat haar buurvrouw Jane wordt neergestoken, kan ze niet anders dan ingrijpen. Maar wie gelooft een labiele vrouw die als de dood is voor de buitenwereld?

Deze nieuwe film is vanaf 14 mei 2021 te zien op Netflix. IMDb score: n.t.b.

Nieuwe films op Videoland

Casanova’s, vanaf 8 mei 2021

De onzekere en timide journalist Bas gaat in deze nieuwe film undercover om een mysterieuze datingcoach te ontmaskeren, die beweert incompetente mannen binnen drie dagen te kunnen transformeren in heuse casanova’s. Er staat hem echter een grote verrassing te wachten, wanneer hij oog in oog komt te staan met zijn jeugdliefde die hij al ruim 15 jaar niet heeft gezien.

Deze nieuwe film is vanaf 8 mei 2021 te zien op Videoland. IMDb score: 5,5

Love Island seizoen 4, vanaf 24 mei 2021

Oké, oké… het is dan misschien geen nieuwe film, maar we vinden dat deze nieuwe serie toch een plekje verdient in onze lijst. Binnenkort gaat er namelijk een gloednieuw seizoen van Love Island van start. En even eerlijk… zelf maken we op dit moment niet bijzonder veel mee. Des te leuker om onze dagelijkse dosis drama, liefde en lachbuien ergens anders te halen.

Deze nieuwe serie is vanaf 24 mei 2021 te zien op Videoland.

Nieuwe films op discovery+

Queen of Meth, vanaf 7 mei 2021

Als je alle drie de afleveringen van deze miniserie achter elkaar kijkt, kan-ie prima door als nieuwe film. Over girlpower gesproken! Ver voor Breaking Bad werd er al op grote schaal methamfetamine geproduceerd op Amerikaanse bodem. Niet door louche mannen, maar door een doodnormale moeder en huisvrouw. Vanuit haar trailer in Iowa harkt ze miljoenen binnen, tot ze op een dag tegen de lamp loopt. Wat bracht haar op dat criminele pad en waarom deed ze wat ze deed? Dat vertelt ze in deze nieuwe serie.

Deze nieuwe serie is vanaf 7 mei 2021 te zien op discovery+. IMDb score: n.t.b.

Nieuwe films op NPO Plus

Book Club, vanaf 29 mei 2021

Plotseling weduwe worden, tevergeefs proberen je relatie uit het slop trekken of überhaupt geen relatie kunnen onderhouden: het leven van hartsvriendinnen Diane (Diane Keaton), Vivian (Jane Fonda), Sharon (Candice Bergen) en Carol (Mary Steenburgen) kent de nodige obstakels. Hun boekenclubje is al veertig jaar lang de plek bij uitstek om alle frustraties te uiten en problemen te bespreken, maar een echte oplossing lijkt ver weg. Totdat Vivian de bestseller Fifty Shades of Grey meeneemt en de vriendinnen besluiten dat het tijd is het heft in eigen handen te nemen. En eh… is 80 niet stiekem het nieuwe 50?

Deze nieuwe film is vanaf 29 mei 2021 te zien op NPO Plus. IMDb score: 6,1

Nieuwe films op Amazon Prime

De Oost, vanaf 13 mei 2021

Amazon Prime heeft de eer om de premiere van de Nederlandse oorlogsfilm De Oost uit te zenden. In de nieuwe film draait het om de oorlog in Indonesië, in 1946 Nederlands-Indië. Johan is één van de honderdduizenden Nederlandse soldaten die daarheen wordt gestuurd om de onafhankelijkheidsstrijd de kop in te drukken. Als hij het niet eens is met hoe zijn commandant omgaat met de lokale bevolking, begint zijn geweten op te spelen.

Deze nieuwe film is vanaf 13 mei 2021 te zien op Amazon Prime. IMDb score: 7,7

In de Cultuur en Mediapodcast van deze week bespreken onze mediaverslaggevers de nieuwe oorlogsfilm 'De Oost', die licht werpt op een zwarte bladzijde uit de Nederlandse geschiedenis:

Nieuwe films op Disney Plus

Cruella, vanaf 28 mei 2021

De schattige dalmatiërs kennen we al, maar hoe Cruella is geworden tot de vrouw die ze is, blijft de vraag. Daar komen we achter in deze nieuwe film die zich afspeelt in het Londen van de jaren zeventig, tijdens de punkrockrevolutie. De jonge oplichtster Estella is slim, creatief en vastbesloten modeontwerpster te worden. Ze raakt bevriend met de verkeerde mensen en bouwt een reputatie op - alleen niet de reputatie waar ze op hoopte.

Deze nieuwe film is vanaf 13 mei 2021 te zien op Amazon Prime. IMDb score: n.t.b.

Andere nieuwe films

