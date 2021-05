Zit je er klaar voor? Dit zijn de leukste films en series in mei!

Ferry de film - Netflix

Fan van de Belgisch-Nederlandse serie Undercover? Dan mag je Ferry de film eigenlijk niet overslaan. De prequel speelt zich nog vóór het eerste seizoen van Undercover af, in het Amsterdam van 2006. Ferry Bouman werkt voor hasjbaron Ralph Brink. Op een dag wordt zijn bende bruut overvallen en raakt de zoon van Ralph levensgevaarlijk gewond. Wanneer de sporen naar een groepje kampers in Brabant leiden, moet Ferry erachteraan. Terug op de plek waarvan hij ooit vluchtte wordt de loyaliteit van Ferry op de proef gesteld.

Deze nieuwe film is vanaf 14 mei 2021 te zien op Netflix. Bekijk hier de trailer:

The matchmaker - Videoland

Gedachten op nul, popcorn binnen handbereik... The Matchmaker is een film die lekker wegkijkt op een zondagmiddag. Levensgenieter Chris reist als fotograaf de wereld rond. Wanneer de bodem van zijn bankrekening in zicht komt, keert hij terug naar zijn moeder Marja in Nederland. Zijn moeder is blij met zijn komst, maar Chris kan zijn draai maar niet vinden. Gelukkig krijgt hij een nieuwe opdracht: hij mag een video maken voor een datingsite. Stiekem filmt Chris zijn single moeder, die helemaal geen zin heeft om te daten. Maar als het filmpje online staat en de reacties binnenstromen, besluit ze het er - met hulp van haar zoon - toch op te wagen.

Deze film is vanaf 22 mei 2021 te zien op Videoland. Bekijk hier de trailer:

The Woman in the Window - Netflix

Na een heftig auto-ongeluk durft kinderpsycholoog Anna niet meer naar buiten. Ze slijt haar dagen in haar eentje in haar New Yorkse appartement en houdt haar buren nauwlettend in de gaten om zo toch nog iets mee te krijgen van het leven buiten haar eigen vier muren. Als ze op een dag ziet dat haar buurvrouw Jane wordt neergestoken, kan ze niet anders dan ingrijpen. Maar wie gelooft een labiele vrouw die als de dood is voor de buitenwereld?

Deze nieuwe film is vanaf 14 mei 2021 te zien op Netflix. Bekijk hier de trailer:

Girls Trip - Netflix

Bij deze film is lachen gegarandeerd. Vier goede jeugdvriendinnen (Regina Hall, Tiffany Haddish, Jada Pinkett Smith en Queen Latifah) zijn al jaren niet samen op pad geweest, hoog tijd dus voor een Girls Trip. Tijdens hun reisje naar New Orleans wordt er flink gedanst, gedronken, gelachen, geflirt, en gaan ze helemaal los. Perfect om een avond de zinnen te verzetten en je mee te laten voeren door deze heerlijke komedie.

Deze film is vanaf 24 mei 2021 te zien op Netflix. Bekijk hier de trailer:

Duncan Laurence: Music First - Videoland

Toen Duncan twee jaar geleden het Songfestival won, stond zijn leven op zijn kop. Met zijn liedje Arcade verpletterde hij het Europese publiek. Op dit moment behoort hij tot Nederlands populairste zangers, waardoor een documentaire over de achtbaan waarin hij zich bevindt zeker op zijn plaats is. Hoe veranderde zijn leven na zijn winst? En hoe ving hij de klap van de coronacrisis op? De zanger vertelt zijn indrukwekkende verhaal in zijn eigen documentaire.

Deze documentaire is vanaf 15 mei 2021 te zien op Videoland.

Casanova’s - Videoland

Nog zo’n heerlijke Nederlandse romantische komedie die verschijnt op de streamingdiensten: Casanova’s. De onzekere en timide journalist Bas (gespeeld door Jim Bakkum) moet undercover gaan om een mysterieuze datingcoach te ontmaskeren, die beweert incompetente mannen binnen drie dagen te kunnen transformeren in heuse casanova’s. Er staat hem echter een grote verrassing te wachten, wanneer hij ineens oog in oog komt te staan met zijn jeugdliefde (gespeeld door Lieke van Lexmond) die hij al ruim 15 jaar niet heeft gezien.

Deze film is vanaf 8 mei 2021 te zien op Videoland, bekijk hier de trailer:

The Blind Side, Amazon Prime Video

De film is al van een tijd terug en komt uit 2009, maar verschijnt binnenkort op Prime Video. De film vertelt het waargebeurde verhaal van Micheal Oher (Quinton Aaron), een getraumatiseerde, dakloze Afro-Amerikaanse puber die op straat leeft in Memphis. Op een avond wordt hij opgemerkt door Leigh Anne Tuohy (Sandra Bullock) en omdat hij geen slaapplaats heeft biedt Leigh Anne hem onderdak aan. Aangemoedigd door zijn nieuwe familie krijgt hij de kans echt iets van zijn leven te maken en zijn enorme talent voor American Football te benutten.

Deze film is vanaf 13 mei 2021 te zien op Amazon Prime Video, bekijk hier de trailer:

Andere nieuwe films

Eerder schreven we over romantische nieuwe films en maakten we een lijstje met de leukste nieuwe films voor kinderen.